Soirée jeux Salle polyvalente du gymnase Sauveterre-de-Béarn
Soirée jeux Salle polyvalente du gymnase Sauveterre-de-Béarn jeudi 11 juin 2026.
Sauveterre-de-Béarn
Soirée jeux
Salle polyvalente du gymnase 5 avenue Jean Recapet Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11 23:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Dès 20 h, retrouvez-nous tous les lundis et jeudis soirs autour de jeux de société modernes, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous, à partir de 15 ans. .
Salle polyvalente du gymnase 5 avenue Jean Recapet Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 54 00
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Béarn des Gaves
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