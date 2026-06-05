Soirée jeux Salle polyvalente du gymnase Sauveterre-de-Béarn

Sauveterre-de-Béarn

Soirée jeux

Salle polyvalente du gymnase 5 avenue Jean Recapet Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11 23:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Dès 20 h, retrouvez-nous tous les lundis et jeudis soirs autour de jeux de société modernes, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous, à partir de 15 ans. .

Salle polyvalente du gymnase 5 avenue Jean Recapet Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 54 00

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Béarn des Gaves