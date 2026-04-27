Saint-Priest-sous-Aixe

Fête lecture nature et marché artisanal

Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 00:00:00

fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez passer un agréable moment lors de la traditionnelle Fête Lecture Nature qui sera cette année orientée sur le thème Cultiver l’eau .

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir des auteurs dans la salle polyvalente (près de 23 auteurs seront présents), mais aussi un marché artisanal (producteurs bio, café, créations, brasseurs locaux, graines, bijoux, chocolats aux plantes, produits de la pomme, tissage de laine et bien d’autres spécialités), présence d’associations (dont le bus pédagogique du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne), des ateliers enfants, une exposition proposée par l’école Gaucher Teillout, un coin lecture proposé par la bibliothèque municipale.

Des rendez-vous sont également programmés:

– 10h00: Balade entre plantes et ruisseaux ,

– 14h00: Escape Game proposée par Récréasciences

– 15h30: Dictée pour les adultes !

Restauration et buvette. .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 97 28 23

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English : Fête lecture nature et marché artisanal

L’événement Fête lecture nature et marché artisanal Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-04-27 par Terres de Limousin