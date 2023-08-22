Informations pratiques

Bize

Fête locale à Bize

BIZE Bize Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Bize en fête !

Le 22 & 23 août

Au programme, le samedi

Vide Grenier dès 9h

Repas à 20h30 et Bal disco à 22h avec Franck voice animation

& le dimanche messe à 10h30, dépôt de gerbe et vin d’honneur à 11h30, sérénade à 12h, pétanque à 14h & soirée tapas et bal variétés à 19h avec DCA

Pour le repas du samedi soir (melon jambon, faux filet et pommes de terre, fromage, dessert, vin & café)

réservez au 06 18 80 09 32 ou 05 62 39 78 29.

Avec le Comité Des Fêtes De Bize

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BIZE Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 80 09 32

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English :

Bize in Celebration!

August 22 & 23

Saturday’s schedule:

Yard Sale starting at 9 a.m.

Dinner at 8:30 p.m. and disco dance at 10 p.m. with Franck Voice providing entertainment

& Sunday: Mass at 10:30 a.m., wreath-laying ceremony and reception at 11:30 a.m., serenade at noon, pétanque at 2:00 p.m. & tapas night and variety dance at 7:00 p.m. with DCA

For Saturday night’s dinner (melon and ham, ribeye steak and potatoes, cheese, dessert, wine, and coffee)

please make a reservation at 06 18 80 09 32 or 05 62 39 78 29.

With the Bize Festival Committee

L’événement Fête locale à Bize Bize a été mis à jour le 2026-08-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65