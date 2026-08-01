Informations pratiques

Barinque

Fête locale

Maison pour tous Barinque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 04:00:00

Date(s) :

2026-08-21

19h apéritif.

21h repas par Goût saveur passion sur réservation.

00h bal.

Soirée animée par Mati. .

Maison pour tous Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 98 51 comitedesfetesbarinque@gmail.com

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English : Fête locale

L’événement Fête locale Barinque a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran