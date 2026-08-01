AGENDA · Barinque
Fête locale Barinque
vendredi 21 août 2026 · Barinque
Informations pratiques
Barinque
Fête locale
Maison pour tous Barinque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 04:00:00
Date(s) :
2026-08-21
19h apéritif.
21h repas par Goût saveur passion sur réservation.
00h bal.
Soirée animée par Mati. .
Maison pour tous Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 98 51 comitedesfetesbarinque@gmail.com
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English : Fête locale
L’événement Fête locale Barinque a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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