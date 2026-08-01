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Fête locale Barinque

vendredi 21 août 2026 · Barinque

Fête locale Barinque

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Maison pour tous
Ville
64160 Barinque
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 Tarif réduit

Barinque

Fête locale

Maison pour tous Barinque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 04:00:00

Date(s) :
2026-08-21

19h apéritif.
21h repas par Goût saveur passion sur réservation.
00h bal.
Soirée animée par Mati.   .

Maison pour tous Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 98 51  comitedesfetesbarinque@gmail.com

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English : Fête locale

L’événement Fête locale Barinque a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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