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Fête locale D222 Barinque

dimanche 23 août 2026 · D222 · Barinque

Fête locale D222 Barinque

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
D222
Adresse
Aire naturelle
Ville
64160 Barinque
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
11 11 Tarif réduit

Barinque

Fête locale

D222 Aire naturelle Barinque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

14h repas de clôture par Saveur en Broche sur réservation.
Journée animée par chanteurs les Vignerons du Vic Bilh.   .

D222 Aire naturelle Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 98 51  comitedesfetesbarinque@gmail.com

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English : Fête locale

L’événement Fête locale Barinque a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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