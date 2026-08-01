Fête locale D222 Barinque

Informations pratiques

Barinque

Fête locale

D222 Aire naturelle Barinque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

14h repas de clôture par Saveur en Broche sur réservation.

Journée animée par chanteurs les Vignerons du Vic Bilh. .

D222 Aire naturelle Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 98 51 comitedesfetesbarinque@gmail.com

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English : Fête locale

L’événement Fête locale Barinque a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran