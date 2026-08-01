AGENDA · Barinque
Fête locale D222 Barinque
dimanche 23 août 2026 · D222 · Barinque
Informations pratiques
Barinque
Fête locale
D222 Aire naturelle Barinque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
14h repas de clôture par Saveur en Broche sur réservation.
Journée animée par chanteurs les Vignerons du Vic Bilh. .
D222 Aire naturelle Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 98 51 comitedesfetesbarinque@gmail.com
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English : Fête locale
L’événement Fête locale Barinque a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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