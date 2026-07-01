Fête locale Buigny-lès-Gamaches
samedi 18 juillet 2026 · Buigny-lès-Gamaches
Informations pratiques
Buigny-lès-Gamaches
Fête locale
Buigny-lès-Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18 juillet
– 17h Concours de pétanque par équipe.
– 19h30 Barbecue (8€ par personne apéritif, plat, dessert). Inscription en mairie avant le 07/07.
Dimanche 19 juillet
– 17h Spectacle Kpop Demon Hunters avec Rumi
– 17h30 Danse country
– 18h30 Spectacle La Reine des Neiges avec Olaf
Friterie.
Lundi 20 juillet
– 11h Messe
– 18h Distribution de tickets gratuits aux enfants de 0 à 16 ans résidant dans la commune.
Buvette et machine à sous.
Samedi 18 juillet
– 17h Concours de pétanque par équipe.
– 19h30 Barbecue (8€ par personne apéritif, plat, dessert). Inscription en mairie avant le 07/07.
Dimanche 19 juillet
– 17h Spectacle Kpop Demon Hunters avec Rumi
– 17h30 Danse country
– 18h30 Spectacle La Reine des Neiges avec Olaf
Friterie.
Lundi 20 juillet
– 11h Messe
– 18h Distribution de tickets gratuits aux enfants de 0 à 16 ans résidant dans la commune.
Buvette et machine à sous. .
Buigny-lès-Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 90 11 buignylesgamaches@wanadoo.fr
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English :
Saturday, July 18:
– 5:00 p.m.: Team pétanque tournament.
– 7:30 p.m.: Barbecue (8? per person: appetizer, main course, dessert). Register at City Hall by July 7.
Sunday, July 19:
– 5:00 p.m.: K-pop show “Demon Hunters” with Rumi
– 5:30 p.m.: Country dance
– 6:30 p.m.: “Frozen” show with Olaf
Chips stand.
Monday, July 20:
– 11:00 a.m.: Mass
– 6:00 p.m.: Distribution of free tickets to children ages 0–16 who live in the town.
Refreshment stand and soda machine available.
L’événement Fête locale Buigny-lès-Gamaches a été mis à jour le 2026-07-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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