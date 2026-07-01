Informations pratiques

Buigny-lès-Gamaches

Fête locale

Buigny-lès-Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 juillet

– 17h Concours de pétanque par équipe.

– 19h30 Barbecue (8€ par personne apéritif, plat, dessert). Inscription en mairie avant le 07/07.

Dimanche 19 juillet

– 17h Spectacle Kpop Demon Hunters avec Rumi

– 17h30 Danse country

– 18h30 Spectacle La Reine des Neiges avec Olaf

Friterie.

Lundi 20 juillet

– 11h Messe

– 18h Distribution de tickets gratuits aux enfants de 0 à 16 ans résidant dans la commune.

Buvette et machine à sous.

Samedi 18 juillet

– 17h Concours de pétanque par équipe.

– 19h30 Barbecue (8€ par personne apéritif, plat, dessert). Inscription en mairie avant le 07/07.

Dimanche 19 juillet

– 17h Spectacle Kpop Demon Hunters avec Rumi

– 17h30 Danse country

– 18h30 Spectacle La Reine des Neiges avec Olaf

Friterie.

Lundi 20 juillet

– 11h Messe

– 18h Distribution de tickets gratuits aux enfants de 0 à 16 ans résidant dans la commune.

Buvette et machine à sous. .

Buigny-lès-Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 90 11 buignylesgamaches@wanadoo.fr

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English :

Saturday, July 18:

– 5:00 p.m.: Team pétanque tournament.

– 7:30 p.m.: Barbecue (8? per person: appetizer, main course, dessert). Register at City Hall by July 7.

Sunday, July 19:

– 5:00 p.m.: K-pop show “Demon Hunters” with Rumi

– 5:30 p.m.: Country dance

– 6:30 p.m.: “Frozen” show with Olaf

Chips stand.

Monday, July 20:

– 11:00 a.m.: Mass

– 6:00 p.m.: Distribution of free tickets to children ages 0–16 who live in the town.

Refreshment stand and soda machine available.

L’événement Fête locale Buigny-lès-Gamaches a été mis à jour le 2026-07-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS