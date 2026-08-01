Informations pratiques

Cantaous

FETE LOCALE

Salle des fêtes CANTAOUS Cantaous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Fête du Local Cantaous du vendredi 21 au dimanche 23 août, avec repas, musique, bal, pétanque et animations pour petits et grands.

21 août repas à 19h et bal à 23h

22 août pétanque à 14h et tapas à 19h30

23 août repas à 12h30 et structure gonflable à partir de 15h.

Réservations repas au 06 33 01 44 68 jusqu’au 16 août.

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Salle des fêtes CANTAOUS Cantaous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 01 44 68

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English :

Cantaous Local Festival from Friday, August 21, to Sunday, August 23, featuring meals, music, dancing, pétanque, and activities for all ages.

August 21: dinner at 7:00 p.m. and dance at 11:00 p.m.

August 22: pétanque at 2:00 p.m. and tapas at 7:30 p.m.

August 23: meal at 12:30 p.m. and inflatable play area starting at 3:00 p.m.

Reserve your meal by calling 06 33 01 44 68 by August 16.

L’événement FETE LOCALE Cantaous a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65