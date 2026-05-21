Chevanceaux

Fête locale de Chevanceaux

Rue des écoles Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Venez célébrer avec nous la traditionnelle fête locale de Chevanceaux ! Petits et grands sauront profiter de ce week-end d’été fête foraine, course cycliste, spectacle de rue, feu d’artifice, concours de pétanque, ball trap…

.

Rue des écoles Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 33 61 cdfchevanceaux.17210@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the traditional Chevanceaux local festival! Young and old are sure to enjoy this summer weekend: funfair, cycle race, street show, fireworks, pétanque competition, ball trap…

L’événement Fête locale de Chevanceaux Chevanceaux a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge