Fête locale de Chevanceaux Chevanceaux
Fête locale de Chevanceaux Chevanceaux vendredi 26 juin 2026.
Chevanceaux
Fête locale de Chevanceaux
Rue des écoles Chevanceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Venez célébrer avec nous la traditionnelle fête locale de Chevanceaux ! Petits et grands sauront profiter de ce week-end d’été fête foraine, course cycliste, spectacle de rue, feu d’artifice, concours de pétanque, ball trap…
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Rue des écoles Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 33 61 cdfchevanceaux.17210@gmail.com
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English :
Join us for the traditional Chevanceaux local festival! Young and old are sure to enjoy this summer weekend: funfair, cycle race, street show, fireworks, pétanque competition, ball trap…
L’événement Fête locale de Chevanceaux Chevanceaux a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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