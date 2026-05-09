Chevanceaux

Laryrock Festival- 27ème Édition

Plan d’eau du Lary Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01 03:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le Laryrock Festival organise sa 27ème édition au Plan d’eau du Lary. Au programme, des groupes internationaux et français de rock indépendant

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Plan d’eau du Lary Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 59 37 38 laryrock@live.fr

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English :

The Laryrock Festival organizes its 27th edition at the Plan d’eau du Lary. On the program: international and French indie rock bands

L’événement Laryrock Festival- 27ème Édition Chevanceaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge