Laryrock Festival- 27ème Édition Chevanceaux
Laryrock Festival- 27ème Édition Chevanceaux samedi 1 août 2026.
Chevanceaux
Laryrock Festival- 27ème Édition
Plan d’eau du Lary Chevanceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01 03:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le Laryrock Festival organise sa 27ème édition au Plan d’eau du Lary. Au programme, des groupes internationaux et français de rock indépendant
.
Plan d’eau du Lary Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 59 37 38 laryrock@live.fr
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English :
The Laryrock Festival organizes its 27th edition at the Plan d’eau du Lary. On the program: international and French indie rock bands
L’événement Laryrock Festival- 27ème Édition Chevanceaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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