Informations pratiques

Chevanceaux

Marchés nocturnes à Chevanceaux

le bourg Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Marchés nocturnes animés avec de la musique, et différents exposants qui sauront satisfaire vos papilles !

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le bourg Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 33 61 cdfchevanceaux.17210@gmail.com

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English :

Night markets with live music and a variety of exhibitors to satisfy your taste buds!

L’événement Marchés nocturnes à Chevanceaux Chevanceaux a été mis à jour le 2026-06-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge