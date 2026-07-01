Marchés nocturnes à Chevanceaux Chevanceaux
mercredi 15 juillet 2026 · Chevanceaux
Informations pratiques
Chevanceaux
Marchés nocturnes à Chevanceaux
le bourg Chevanceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
Marchés nocturnes animés avec de la musique, et différents exposants qui sauront satisfaire vos papilles !
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le bourg Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 33 61 cdfchevanceaux.17210@gmail.com
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English :
Night markets with live music and a variety of exhibitors to satisfy your taste buds!
L’événement Marchés nocturnes à Chevanceaux Chevanceaux a été mis à jour le 2026-06-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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