Fête locale de Lahitte-Toupière Tout le village Lahitte-Toupière
vendredi 10 juillet 2026 · Tout le village · Lahitte-Toupière
Informations pratiques
Lahitte-Toupière
Fête locale de Lahitte-Toupière
Tout le village LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-10
Pendant quatre jours, le village de Lahitte-Toupière se met en fête et invite habitants et visiteurs à partager de grands moments de convivialité. Entre animations musicales, repas festif, tournoi de padel, bal populaire et activités pour les enfants, chacun trouvera une bonne raison de profiter de l’ambiance chaleureuse de ces festivités estivales.
Informations pratiques
Vendredi 11 juillet
Apéritif animé par le groupe San Demi Mesure
Repas sur réservation 16 €
23h30 Bal gratuit avec Système D
Samedi 12 juillet
15h Intervillage
17h30 Boum des pitchouns
20h Restauration sur place
Dimanche 13 juillet et lundi 14 juillet
Poursuite des festivités dans le village
Venez profiter d’un week-end festif placé sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur au cœur de Lahitte-Toupière.
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Tout le village LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 52 37 93
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English :
For four days, the village of Lahitte-Toupière comes alive with festivities and invites residents and visitors to share wonderful moments of togetherness. With musical performances, festive meals, a padel tournament, a community dance, and activities for children, there’s something for everyone to enjoy the warm atmosphere of these summer festivities.
Practical Information:
Friday, July 11
Aperitif with live music by the band San Demi Mesure
Dinner by reservation: 16 ?
11:30 p.m.: Free dance with Syst%E8me D
Saturday, July 12
3:00 p.m.: Intervillage
5:30 p.m.: Kids’ party
8:00 p.m.: Food available on site
Sunday, July 13, and Monday, July 14
Festivities continue in the village
Come enjoy a festive weekend filled with music, camaraderie, and good cheer in the heart of Lahitte-Toupière.
L’événement Fête locale de Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65