Fête locale de Lahitte-Toupière Tout le village Lahitte-Toupière

Informations pratiques

Lahitte-Toupière

Fête locale de Lahitte-Toupière

Tout le village LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

Pendant quatre jours, le village de Lahitte-Toupière se met en fête et invite habitants et visiteurs à partager de grands moments de convivialité. Entre animations musicales, repas festif, tournoi de padel, bal populaire et activités pour les enfants, chacun trouvera une bonne raison de profiter de l’ambiance chaleureuse de ces festivités estivales.

Informations pratiques

Vendredi 11 juillet

Apéritif animé par le groupe San Demi Mesure

Repas sur réservation 16 €

23h30 Bal gratuit avec Système D

Samedi 12 juillet

15h Intervillage

17h30 Boum des pitchouns

20h Restauration sur place

Dimanche 13 juillet et lundi 14 juillet

Poursuite des festivités dans le village

Venez profiter d’un week-end festif placé sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur au cœur de Lahitte-Toupière.

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Tout le village LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 52 37 93

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English :

For four days, the village of Lahitte-Toupière comes alive with festivities and invites residents and visitors to share wonderful moments of togetherness. With musical performances, festive meals, a padel tournament, a community dance, and activities for children, there’s something for everyone to enjoy the warm atmosphere of these summer festivities.

Practical Information:

Friday, July 11

Aperitif with live music by the band San Demi Mesure

Dinner by reservation: 16 ?

11:30 p.m.: Free dance with Syst%E8me D

Saturday, July 12

3:00 p.m.: Intervillage

5:30 p.m.: Kids’ party

8:00 p.m.: Food available on site

Sunday, July 13, and Monday, July 14

Festivities continue in the village

Come enjoy a festive weekend filled with music, camaraderie, and good cheer in the heart of Lahitte-Toupière.

L’événement Fête locale de Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65