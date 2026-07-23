FÊTE LOCALE DE PORTET-SUR-GARONNE RAMIER DES BERGES DE GARONNE Portet-sur-Garonne

Informations pratiques

Portet-sur-Garonne

FÊTE LOCALE DE PORTET-SUR-GARONNE

RAMIER DES BERGES DE GARONNE 61 Ancien Chemin de Halage Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Événement incontournable à Portet, la fête locale réunit chaque année les habitants autour de moments festifs.

Entre feu d’artifice, bals, repas partagés, animations sportives, spectacles et manèges, il y en aura pour tous les goûts ! Une belle occasion pour petits et grands de clore l’été ! .

RAMIER DES BERGES DE GARONNE 61 Ancien Chemin de Halage Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

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English :

A must-see event in Portet: every year, the local festival brings residents together for a time of celebration.

L’événement FÊTE LOCALE DE PORTET-SUR-GARONNE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE