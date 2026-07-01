Fête locale de Pouydraguin Pouydraguin
samedi 18 juillet 2026 · Pouydraguin
Informations pratiques
Pouydraguin
Fête locale de Pouydraguin
POUYDRAGUIN Pouydraguin Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Le village de Pouydraguin vous donne rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, des traditions et des bons produits du terroir !
Samedi 18 juillet
La fête débute à 19 h par un apéritif convivial, avant de partager un méchoui traditionnel à partir de 20 h (21 h en cas de fortes chaleurs).
Au menu
Melon et jambon cru
Agneau grillé et ses haricots
Fromage de brebis local et salade
Tarte
Café et vin compris
Tarifs
Adulte 20 €
Enfant de moins de 10 ans 12 €
Dimanche 19 juillet
La journée commence autour d’un café au foyer à 8 h, avant le départ d’une randonnée de 12 km à 8 h 30, ponctuée d’un ravitaillement pour profiter pleinement des paysages environnants.
À partir de 12 h, place au repas autour de délicieuses grillades de la Ferme des Bernons.
Au menu
Salade de tomates
Grillades de la Ferme des Bernons et frites maison
Glace
Vin et café compris
Tarif 13 €
Pensez à apporter vos couverts.
Inscription obligatoire avant le jeudi 16 juillet auprès de l’un des organisateurs.
Un rendez-vous chaleureux pour partager un bon repas, découvrir les paysages de Pouydraguin au fil d’une randonnée et profiter de l’ambiance festive du village en famille ou entre amis.
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POUYDRAGUIN Pouydraguin 32290 Gers Occitanie +33 6 74 21 28 96 mairie.pouydraguin32@orange.fr
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English :
The village of Pouydraguin invites you to a weekend filled with friendship, traditions, and delicious local specialties!
Saturday, July 18
The festival kicks off at 7 p.m. with a friendly aperitif, followed by a traditional mechoui dinner starting at 8 p.m. (9 p.m. in case of extreme heat).
On the menu:
Melon and cured ham
Grilled lamb with beans
Local sheep’s milk cheese and salad
Pie
Coffee and wine included
Prices:
Adult: 20 ?
Child under 10: 12 ?
Sunday, July 19
The daybegins with coffee in the community hall at 8 a.m., followed by a 12-km hike starting at 8:30 a.m., with a refreshment stop along the way to fully enjoy the surrounding scenery.
%C0 Starting at 12 p.m., it’s time for lunch featuring delicious grilled meats from the Ferme des Bernons.
On the menu:
Tomato salad
Grilled meats from the Ferme des Bernons and homemade fries
Ice cream
Wine and coffee included
Price: 13 ?
Please remember to bring your own cutlery.
Registration is required by Thursday, July 16, with one of the organizers.
A warm and welcoming gathering to share a good meal, explore the landscapes of Pouydraguin on a hike, and enjoy the village’s festive atmosphere with family or friends.
L’événement Fête locale de Pouydraguin Pouydraguin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65