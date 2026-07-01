Informations pratiques

Pouydraguin

Fête locale de Pouydraguin

POUYDRAGUIN Pouydraguin Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Le village de Pouydraguin vous donne rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, des traditions et des bons produits du terroir !

Samedi 18 juillet

La fête débute à 19 h par un apéritif convivial, avant de partager un méchoui traditionnel à partir de 20 h (21 h en cas de fortes chaleurs).

Au menu

Melon et jambon cru

Agneau grillé et ses haricots

Fromage de brebis local et salade

Tarte

Café et vin compris

Tarifs

Adulte 20 €

Enfant de moins de 10 ans 12 €

Dimanche 19 juillet

La journée commence autour d’un café au foyer à 8 h, avant le départ d’une randonnée de 12 km à 8 h 30, ponctuée d’un ravitaillement pour profiter pleinement des paysages environnants.

À partir de 12 h, place au repas autour de délicieuses grillades de la Ferme des Bernons.

Au menu

Salade de tomates

Grillades de la Ferme des Bernons et frites maison

Glace

Vin et café compris

Tarif 13 €

Pensez à apporter vos couverts.

Inscription obligatoire avant le jeudi 16 juillet auprès de l’un des organisateurs.

Un rendez-vous chaleureux pour partager un bon repas, découvrir les paysages de Pouydraguin au fil d’une randonnée et profiter de l’ambiance festive du village en famille ou entre amis.

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POUYDRAGUIN Pouydraguin 32290 Gers Occitanie +33 6 74 21 28 96 mairie.pouydraguin32@orange.fr

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English :

The village of Pouydraguin invites you to a weekend filled with friendship, traditions, and delicious local specialties!

Saturday, July 18

The festival kicks off at 7 p.m. with a friendly aperitif, followed by a traditional mechoui dinner starting at 8 p.m. (9 p.m. in case of extreme heat).

On the menu:

Melon and cured ham

Grilled lamb with beans

Local sheep’s milk cheese and salad

Pie

Coffee and wine included

Prices:

Adult: 20 ?

Child under 10: 12 ?

Sunday, July 19

The daybegins with coffee in the community hall at 8 a.m., followed by a 12-km hike starting at 8:30 a.m., with a refreshment stop along the way to fully enjoy the surrounding scenery.

%C0 Starting at 12 p.m., it’s time for lunch featuring delicious grilled meats from the Ferme des Bernons.

On the menu:

Tomato salad

Grilled meats from the Ferme des Bernons and homemade fries

Ice cream

Wine and coffee included

Price: 13 ?

Please remember to bring your own cutlery.

Registration is required by Thursday, July 16, with one of the organizers.

A warm and welcoming gathering to share a good meal, explore the landscapes of Pouydraguin on a hike, and enjoy the village’s festive atmosphere with family or friends.

L’événement Fête locale de Pouydraguin Pouydraguin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65