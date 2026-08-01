Informations pratiques

Reignac

Fête locale de Reignac

Le Bourg Reignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Rendez-vous les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août à Reignac (33) pour trois jours de fête, de convivialité et de bonne humeur !

Au programme

Vendredi soir

Marché nocturne gourmand, food trucks, animations et concert avec Limoncello.

Samedi après-midi

Concours de belote,

jeux gratuits pour enfants avec cadeaux offerts.

Samedi soir à partir de 19h30

Grand repas dansant animé par Sonorisation Gabriel.

Tarifs 18 € par adulte et 10 € par enfant de moins de 12 ans.

⚠️ Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au lundi 17 août.

️ Dimanche après-midi

Grande course de caisses à savon venez participer ou encourager les pilotes !

⚠️ Les participants à la course de caisses à savon doivent également s’inscrire à l’avance.

Dimanche soir

Feu d’artifice, majorettes et bandas !

Pendant les trois jours manèges, mascottes et soirées dansantes .

Le Bourg Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 86 94 27

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English : Fête locale de Reignac

L’événement Fête locale de Reignac Reignac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde