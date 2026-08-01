UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reignac

Fête locale de Reignac Reignac

vendredi 21 août 2026 · Reignac

Fête locale de Reignac Reignac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
33860 Reignac
Département
Gironde
Tarif

Reignac

Fête locale de Reignac

Le Bourg Reignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Rendez-vous les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août à Reignac (33) pour trois jours de fête, de convivialité et de bonne humeur !
Au programme
Vendredi soir
Marché nocturne gourmand, food trucks, animations et concert avec Limoncello.
Samedi après-midi
Concours de belote,
jeux gratuits pour enfants avec cadeaux offerts.
Samedi soir à partir de 19h30
Grand repas dansant animé par Sonorisation Gabriel.
Tarifs 18 € par adulte et 10 € par enfant de moins de 12 ans.
⚠️ Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au lundi 17 août.
️ Dimanche après-midi
Grande course de caisses à savon venez participer ou encourager les pilotes !
⚠️ Les participants à la course de caisses à savon doivent également s’inscrire à l’avance.
Dimanche soir
Feu d’artifice, majorettes et bandas !
Pendant les trois jours manèges, mascottes et soirées dansantes   .

Le Bourg Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 86 94 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête locale de Reignac

L’événement Fête locale de Reignac Reignac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

À voir aussi à Reignac (Gironde)