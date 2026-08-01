Fête locale de Reignac Reignac
vendredi 21 août 2026 · Reignac
Informations pratiques
Reignac
Fête locale de Reignac
Le Bourg Reignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Rendez-vous les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août à Reignac (33) pour trois jours de fête, de convivialité et de bonne humeur !
Au programme
Vendredi soir
Marché nocturne gourmand, food trucks, animations et concert avec Limoncello.
Samedi après-midi
Concours de belote,
jeux gratuits pour enfants avec cadeaux offerts.
Samedi soir à partir de 19h30
Grand repas dansant animé par Sonorisation Gabriel.
Tarifs 18 € par adulte et 10 € par enfant de moins de 12 ans.
⚠️ Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au lundi 17 août.
️ Dimanche après-midi
Grande course de caisses à savon venez participer ou encourager les pilotes !
⚠️ Les participants à la course de caisses à savon doivent également s’inscrire à l’avance.
Dimanche soir
Feu d’artifice, majorettes et bandas !
Pendant les trois jours manèges, mascottes et soirées dansantes .
Le Bourg Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 86 94 27
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English : Fête locale de Reignac
L’événement Fête locale de Reignac Reignac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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