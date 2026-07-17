Fête locale des Baccarets, salle des fetes des Baccarets, Cintegabelle

Informations pratiques

Fête locale des Baccarets 27 – 30 août salle des fetes des Baccarets Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T14:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T23:00:00+02:00

Vous l’attendiez avec impatience, voici le programme de votre fête de village préférée. Une fois de plus on prend les mêmes et on recommence. Votre équipe du comité des fêtes des baccarets vous a concocté un programme aux petits oignons. Joie, bonne humeur et rigolade seront au rendez-vous !!!

Pensez à scanner les QR CODE pour vous inscrire aux repas du vendredi et du samedi ️

salle des fetes des Baccarets cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Passez un bel été, on se donne rendez-vous fin août pour clôturer tout ça en beauté ❤️

Comité des fêtes des Baccarets