Forum des associations de Cintegabelle, Place Jaques PIC, Cintegabelle

Informations pratiques

Forum des associations de Cintegabelle Samedi 5 septembre, 10h00 Place Jaques PIC Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00

Le rendez-vous incontournable de la rentrée est de retour !

Que vous soyez passionné de sport, mordu de culture, désireux de vous engager dans l’action solidaire ou à la recherche d’une nouvelle activité pour vos enfants, le Forum des Associations est fait pour vous.

Pourquoi venir ?

Découvrir : Rencontrez plus de 30 associations locales et découvrez la richesse de notre tissu associatif.

Partager : Échangez avec des bénévoles passionnés, prêts à vous transmettre leur énergie.

S’initier : Profitez des démonstrations en direct

S’inscrire : Trouvez l’activité idéale qui rythmera votre année 2026-2027 et inscrivez-vous sur place !

Nous vous attendons nombreux pour célébrer la rentrée associative

Place Jaques PIC 31550 CINTEGABELLE Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Venir au Forum, c’est aussi soutenir l’engagement local et faire vivre notre commune. Venez en famille ou entre amis !

Mairie de Cintegabelle