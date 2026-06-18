FÊTE LOCALE Le Cap d’Arbon Estadens

Estadens

FÊTE LOCALE

Le Cap d’Arbon CAP D’ARBON Estadens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-17

Le Comité des Fêtes d’Estadens est heureux de vous retrouver pour 4 jours de convivialité, de musique, de bonne humeur et de festivités !

Le Comité des Fêtes d’Estadens est heureux de vous retrouver pour 4 jours de convivialité, de musique, de bonne humeur et de festivités !

Au programme

Vendredi 17 juillet

14h Concours amical de pétanque en doublette

20h Apéro offert par le Comité des Fêtes

Repas animé par JEREM Entrecôte au brasero & son accompagnement, fromage, dessert, café, vin et digestif compris.

Pesée du jambon pendant le repas.

23h Soirée animée par le podium MDS 2M EVENTS

Samedi 18 juillet

14h Concours amical de pétanque en doublette

20h Repas Moules-Frites + dessert par Jean-Christophe animé par UNI’SON

23h Grande soirée avec le podium DJ LAURENT LE DECIBEL

Dimanche 19 juillet

10h30 Départ des aubades dans le village

20h Soirée Années 80 (Une surprise vous attend derrière le bar…)

Lundi 20 juillet

14h Concours amical de pétanque en doublette en 4 parties

19h-22h Présence de Food Trucks

22h Grand Feu d’artifice effectué par FC PYRO

23h Soirée de clôture avec le podium DJ LAURENT LE DECIBEL 20 .

Le Cap d’Arbon CAP D’ARBON Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Estadens Festival Committee is delighted to welcome you back for four days of fun, music, good cheer, and festivities!

L’événement FÊTE LOCALE Estadens a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE