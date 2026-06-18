FÊTE LOCALE Le Cap d’Arbon Estadens
FÊTE LOCALE Le Cap d’Arbon Estadens vendredi 17 juillet 2026.
Estadens
FÊTE LOCALE
Le Cap d’Arbon CAP D’ARBON Estadens Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-17
Le Comité des Fêtes d’Estadens est heureux de vous retrouver pour 4 jours de convivialité, de musique, de bonne humeur et de festivités !
Le Comité des Fêtes d’Estadens est heureux de vous retrouver pour 4 jours de convivialité, de musique, de bonne humeur et de festivités !
Au programme
Vendredi 17 juillet
14h Concours amical de pétanque en doublette
20h Apéro offert par le Comité des Fêtes
Repas animé par JEREM Entrecôte au brasero & son accompagnement, fromage, dessert, café, vin et digestif compris.
Pesée du jambon pendant le repas.
23h Soirée animée par le podium MDS 2M EVENTS
Samedi 18 juillet
14h Concours amical de pétanque en doublette
20h Repas Moules-Frites + dessert par Jean-Christophe animé par UNI’SON
23h Grande soirée avec le podium DJ LAURENT LE DECIBEL
Dimanche 19 juillet
10h30 Départ des aubades dans le village
20h Soirée Années 80 (Une surprise vous attend derrière le bar…)
Lundi 20 juillet
14h Concours amical de pétanque en doublette en 4 parties
19h-22h Présence de Food Trucks
22h Grand Feu d’artifice effectué par FC PYRO
23h Soirée de clôture avec le podium DJ LAURENT LE DECIBEL 20 .
Le Cap d’Arbon CAP D’ARBON Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Estadens Festival Committee is delighted to welcome you back for four days of fun, music, good cheer, and festivities!
L’événement FÊTE LOCALE Estadens a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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- FÊTE LOCALE Estadens 3 juillet 2026