Fête locale et foraine Jouy-sous-Thelle
Fête locale et foraine Jouy-sous-Thelle samedi 4 juillet 2026.
Jouy-sous-Thelle
Fête locale et foraine
Rue du Stade Jouy-sous-Thelle Oise
Tarif : 0 – 0 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Sur le Stade
Fête locale et foraine du 4 au 6 juillet 2026
Samedi soir vers 20 h 30, rendez-vous à la mairie pour la distribution des lampions et défilés de la retraite aux flambeaux dans les rues
Puis, vers 22 h 30, concert Planet Tubes
La soirée se clôturera par un grand feu d’artifice
Tout le week-end, baptême en hélicoptère
Restauration sur place
Dimanche exposition de véhicules anciens
Sur le Stade
Fête locale et foraine du 4 au 6 juillet 2026
Samedi soir vers 20 h 30, rendez-vous à la mairie pour la distribution des lampions et défilés de la retraite aux flambeaux dans les rues
Puis, vers 22 h 30, concert Planet Tubes
La soirée se clôturera par un grand feu d’artifice
Tout le week-end, baptême en hélicoptère
Restauration sur place
Dimanche exposition de véhicules anciens .
Rue du Stade Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 47 52 22 mairie.jouysousthelle@orange.fr
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English :
At the Stadium
Local Festival and Fair, July 4–6, 2026
Saturday evening around 8:30 p.m., meet at City Hall for the distribution of lanterns and the torchlight parade through the streets
Then, around 10:30 p.m., Planet Tubes concert
The evening will conclude with a grand fireworks display
All weekend: helicopter rides
Food available on site
Sunday: classic car show
L’événement Fête locale et foraine Jouy-sous-Thelle a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre