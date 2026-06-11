Jouy-sous-Thelle

Fête locale et foraine

Rue du Stade Jouy-sous-Thelle Oise

Tarif : 0 – 0 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Sur le Stade

Fête locale et foraine du 4 au 6 juillet 2026

Samedi soir vers 20 h 30, rendez-vous à la mairie pour la distribution des lampions et défilés de la retraite aux flambeaux dans les rues

Puis, vers 22 h 30, concert Planet Tubes

La soirée se clôturera par un grand feu d’artifice

Tout le week-end, baptême en hélicoptère

Restauration sur place

Dimanche exposition de véhicules anciens

Sur le Stade

Fête locale et foraine du 4 au 6 juillet 2026

Samedi soir vers 20 h 30, rendez-vous à la mairie pour la distribution des lampions et défilés de la retraite aux flambeaux dans les rues

Puis, vers 22 h 30, concert Planet Tubes

La soirée se clôturera par un grand feu d’artifice

Tout le week-end, baptême en hélicoptère

Restauration sur place

Dimanche exposition de véhicules anciens .

Rue du Stade Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 47 52 22 mairie.jouysousthelle@orange.fr

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English :

At the Stadium

Local Festival and Fair, July 4–6, 2026

Saturday evening around 8:30 p.m., meet at City Hall for the distribution of lanterns and the torchlight parade through the streets

Then, around 10:30 p.m., Planet Tubes concert

The evening will conclude with a grand fireworks display

All weekend: helicopter rides

Food available on site

Sunday: classic car show

L’événement Fête locale et foraine Jouy-sous-Thelle a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre