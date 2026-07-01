Informations pratiques

Fustérouau

Fête locale

FUSTEROUAU Fustérouau Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Le week-end des 25 et 26 juillet, oubliez vos projets de sieste prolongée. Le comité des fêtes de Fustérouau vous a concocté deux jours bien remplis pour vous faire bouger, bien manger et éliminer le tout le lendemain. Voici le programme pour organiser votre venue.

Pensez simplement à passer un coup de fil pour réserver vos assiettes ou votre emplacement de vendeur au vide grenier !

Samedi 25 juillet

19h apéritif

20h repas (melon au floc, agneau, haricots, profiteroles 10 euros pour les enfants)

22h soirée avec le podium Deudeuch

Dimanche 26 juillet

8h randonnée pédestre de 10 et 12 km

9h à 16h vide-greniers (un euro le mètre, sur réservation au )

12h repas (entrée, grillades, frites, dessert à 12 euros)

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FUSTEROUAU Fustérouau 32400 Gers Occitanie +33 6 27 63 21 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of July 25 and 26, forget about your plans for a long nap. The Fusterouau Festival Committee has put together two action-packed days to get you moving, enjoy some great food, and work it all off the next day. Here’s the schedule to help you plan your visit.

Just remember to give us a call to reserve your meal or your vendor spot at the yard sale!

Saturday, July 25

7:00 p.m.: aperitif

8:00 p.m.: dinner (melon with floc, lamb, beans, profiteroles—10 euros for children)

10:00 PM: Evening with the Deudeuch band

Sunday, July 26

8:00 AM: 10- and 12-km hikes

9:00 a.m. to 4:00 p.m.: yard sale (1 euro per meter, reservations required at )

12:00 p.m.: lunch (appetizer, grilled meats, fries, dessert for 12 euros)

L’événement Fête locale Fustérouau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65