Fête locale Gaussan
Fête locale Gaussan samedi 30 mai 2026.
Gaussan
Fête locale
GAUSSAN Gaussan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 Mai
14h Concours de pétanque en doublette (100€+engagement).
19h30 Apéritif et soirée animées par le groupe Shake N’Mat.
21h Repas Salade gourmande, magret grillé/frites, croustade pommes, glace, vin et café 20€/adulte 10€/ enfant 6 à 10 ans.
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Dimanche 31 mai
11h Messe.
12h Vin d’honneur.
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GAUSSAN Gaussan 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 99 68 98
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English :
Saturday May 30th
2pm Doubles pétanque competition (100?+commitment).
7:30pm Aperitif and evening entertainment by the group Shake N’Mat.
9pm Meal Gourmet salad, grilled duck breast/fries, apple crumble, ice cream, wine and coffee 20?/adult 10?/children 6 to 10 years.
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Sunday May 31st
11am Mass.
12pm Vin d’honneur.
L’événement Fête locale Gaussan a été mis à jour le 2026-05-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65