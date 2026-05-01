Gaussan

Fête locale

GAUSSAN Gaussan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 Mai

14h Concours de pétanque en doublette (100€+engagement).

19h30 Apéritif et soirée animées par le groupe Shake N’Mat.

21h Repas Salade gourmande, magret grillé/frites, croustade pommes, glace, vin et café 20€/adulte 10€/ enfant 6 à 10 ans.

.

Dimanche 31 mai

11h Messe.

12h Vin d’honneur.

.

GAUSSAN Gaussan 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 99 68 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday May 30th

2pm Doubles pétanque competition (100?+commitment).

7:30pm Aperitif and evening entertainment by the group Shake N’Mat.

9pm Meal Gourmet salad, grilled duck breast/fries, apple crumble, ice cream, wine and coffee 20?/adult 10?/children 6 to 10 years.

.

Sunday May 31st

11am Mass.

12pm Vin d’honneur.

L’événement Fête locale Gaussan a été mis à jour le 2026-05-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65