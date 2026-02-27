FETE LOCALE Salle des fêtes Générest

FETE LOCALE

Salle des fêtes GENEREST Générest Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Week-end festif à Génerest!

.

Salle des fêtes GENEREST Générest 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 58 31 02 comitegenerest@yahoo.com

English :

Festive weekend in Génerest!

