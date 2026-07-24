Fête locale Village Ladevèze-Ville

Informations pratiques

Ladevèze-Ville

Fête locale

Village LADEVEZE-VILLE Ladevèze-Ville Gers

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Le comité des fêtes est heureux de vous inviter à partager un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la musique et de la bonne humeur !

Rendez-vous le samedi 1er et le dimanche 2 août pour profiter des animations concours de pétanque, soirée tapas avec le Groupe Glamms et repas le dimanche midi (sur réservation).

Retrouvez le programme complet sur l’affiche.

Nous vous attendons nombreux pour faire vivre les traditions de notre village et passer un excellent week-end tous ensemble, venez en profiter entre amis ou en famille !

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Village LADEVEZE-VILLE Ladevèze-Ville 32230 Gers Occitanie +33 6 95 19 77 91

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English :

The festival committee is pleased to invite you to enjoy a weekend filled with camaraderie, music, and good cheer!

? Join us on Saturday, August 1, and Sunday, August 2, to enjoy the activities: a pétanque tournament, a tapas night with the Glamms Band, and a Sunday luncheon (reservations required).

? Check out the full program on the poster.

We hope to see many of you there to bring our village’s traditions to life and enjoy a wonderful weekend together—come and join us with friends or family!

L’événement Fête locale Ladevèze-Ville a été mis à jour le 2026-07-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65