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AGENDA · Larroque

Fête locale Larroque

vendredi 11 septembre 2026 · Larroque

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
LARROQUE
Ville
65230 Larroque
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Larroque

Fête locale

LARROQUE Larroque Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-11

Vendredi
20h30 Midnite Blue Gospel à l’église (participation au chapeau).
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Samedi
19h Soirée mexicaine 1 verre de Paloma, tacos crudités, chili con carnard, gâteau tres leches, café (apportez vos couverts).
Soirée animée par DJ Jérôme.
Réservation avant le 6 septembre au 06 88 73 33 81 ou06 11 24 68 79.
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LARROQUE Larroque 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 87 25 91  larroqueenfete65@gmail.com

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English :

Friday:
8:30 p.m. Midnite Blue Gospel at the church (donations welcome).
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Saturday:
7:00 PM Mexican Night: 1 glass of Paloma, fresh vegetable tacos, chili con carnard, tres leches cake, coffee (please bring your own utensils).
Evening hosted by DJ Jérôme.
Reservations must be made by September 6 at 06 88 73 33 81 or 06 11 24 68 79.

L’événement Fête locale Larroque a été mis à jour le 2026-08-05 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65