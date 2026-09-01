Fête locale Larroque
vendredi 11 septembre 2026 · Larroque
Informations pratiques
Larroque
Fête locale
LARROQUE Larroque Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
Vendredi
20h30 Midnite Blue Gospel à l’église (participation au chapeau).
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Samedi
19h Soirée mexicaine 1 verre de Paloma, tacos crudités, chili con carnard, gâteau tres leches, café (apportez vos couverts).
Soirée animée par DJ Jérôme.
Réservation avant le 6 septembre au 06 88 73 33 81 ou06 11 24 68 79.
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LARROQUE Larroque 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 87 25 91 larroqueenfete65@gmail.com
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English :
Friday:
8:30 p.m. Midnite Blue Gospel at the church (donations welcome).
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Saturday:
7:00 PM Mexican Night: 1 glass of Paloma, fresh vegetable tacos, chili con carnard, tres leches cake, coffee (please bring your own utensils).
Evening hosted by DJ Jérôme.
Reservations must be made by September 6 at 06 88 73 33 81 or 06 11 24 68 79.
L’événement Fête locale Larroque a été mis à jour le 2026-08-05 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65