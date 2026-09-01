Informations pratiques

Larroque

Fête locale

LARROQUE Larroque Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Vendredi

20h30 Midnite Blue Gospel à l’église (participation au chapeau).

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Samedi

19h Soirée mexicaine 1 verre de Paloma, tacos crudités, chili con carnard, gâteau tres leches, café (apportez vos couverts).

Soirée animée par DJ Jérôme.

Réservation avant le 6 septembre au 06 88 73 33 81 ou06 11 24 68 79.

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LARROQUE Larroque 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 87 25 91 larroqueenfete65@gmail.com

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English :

Friday:

8:30 p.m. Midnite Blue Gospel at the church (donations welcome).

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Saturday:

7:00 PM Mexican Night: 1 glass of Paloma, fresh vegetable tacos, chili con carnard, tres leches cake, coffee (please bring your own utensils).

Evening hosted by DJ Jérôme.

Reservations must be made by September 6 at 06 88 73 33 81 or 06 11 24 68 79.

L’événement Fête locale Larroque a été mis à jour le 2026-08-05 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65