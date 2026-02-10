FETE LOCALE

Place de l’Église LHERM Lherm Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Trois jours de fête et de convivialité !

Bandas, feu d’artifice et DJ le vendredi, concours de pétanque et paëlla géante le samedi, puis ambiance guinguette avec l’orchestre Éric et Olivier le dimanche.

Un week-end festif à partager sans modération !

Trois jours de fête et de convivialité vous attendent !

Le vendredi 19 juin, lancez les festivités au rythme des bandas, avant d’en prendre plein les yeux avec un feu d’artifice, puis de prolonger la soirée sur le dancefloor avec DJ Vivi.

Le samedi 20 juin, place à la bonne humeur avec un concours de pétanque, suivi d’une paëlla géante et d’une soirée animée par Pro Concept Événements.

Enfin, le dimanche 21 juin, profitez d’une ambiance chaleureuse et détendue façon guinguette, portée par l’orchestre Éric et Olivier.

Un week-end festif à partager en famille ou entre amis ! .

Place de l’Église LHERM Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 6 22 08 74 50 festiviteslhermoises@gmail.com

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English :

Three days of festivities and conviviality!

Bandas, fireworks and DJ on Friday, pétanque competition and giant paëlla on Saturday, then a guinguette atmosphere with the Éric et Olivier orchestra on Sunday.

A festive weekend to be shared without moderation!??

L’événement FETE LOCALE Lherm a été mis à jour le 2026-02-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE