Lherm

Vide-greniers à Lherm

Bourg Lherm Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Animation musicale, bar et restauration sur place, et l’incontournable concours pour gagner un jambon en devinant son poids

Animation musicale, bar et restauration sur place, et l’incontournable concours pour gagner un jambon en devinant son poids. Une bonne ambiance vous est assurée.

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Bourg Lherm 46150 Lot Occitanie +33 5 65 21 41 20 jonpressnell@orange.fr

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English :

Musical entertainment, on-site bar and restaurant, and the inevitable contest to win a ham by guessing its weight

L’événement Vide-greniers à Lherm Lherm a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot