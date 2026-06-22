Fête votive de Lherm Lherm
Fête votive de Lherm Lherm samedi 1 août 2026.
Lherm
Fête votive de Lherm
La Halle Lherm Lot
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Organisée par le comité des fêtes de Lherm
Organisée par le comité des fêtes de Lherm
.
La Halle Lherm 46150 Lot Occitanie +33 6 76 66 94 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Lherm Festival Committee
L’événement Fête votive de Lherm Lherm a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Lherm (Lot)
- LHERM TRIBUT FEST Place de l’Église Lherm 18 juillet 2026
- Vide-greniers à Lherm Lherm 26 juillet 2026