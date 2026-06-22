Lherm

Fête votive de Lherm

La Halle Lherm Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Organisée par le comité des fêtes de Lherm

Organisée par le comité des fêtes de Lherm

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La Halle Lherm 46150 Lot Occitanie +33 6 76 66 94 08

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English :

Organized by the Lherm Festival Committee

L’événement Fête votive de Lherm Lherm a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot