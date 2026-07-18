UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lherm

PROGRAMMATION ESTIVALE VIS LA JOIE CAFÉ VIS LA JOIE Lherm

samedi 19 septembre 2026 · CAFÉ VIS LA JOIE · Lherm

PROGRAMMATION ESTIVALE VIS LA JOIE CAFÉ VIS LA JOIE Lherm

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
CAFÉ VIS LA JOIE
Adresse
41 Place de l'Église
Ville
31600 Lherm
Département
Haute-Garonne
Tarif

Lherm

PROGRAMMATION ESTIVALE VIS LA JOIE

CAFÉ VIS LA JOIE 41 Place de l’Église Lherm Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-03

Retrouvez la programmation estivale du café vis la joie à Lherm
infos et résa au 05.62.23.00.72   .

CAFÉ VIS LA JOIE 41 Place de l’Église Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Check out the summer program at Café Vis la Joie in Lherm

L’événement PROGRAMMATION ESTIVALE VIS LA JOIE Lherm a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Lherm (Haute-Garonne)