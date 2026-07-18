PROGRAMMATION ESTIVALE VIS LA JOIE CAFÉ VIS LA JOIE Lherm

Informations pratiques

Lherm

PROGRAMMATION ESTIVALE VIS LA JOIE

CAFÉ VIS LA JOIE 41 Place de l’Église Lherm Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-03

Retrouvez la programmation estivale du café vis la joie à Lherm

infos et résa au 05.62.23.00.72 .

CAFÉ VIS LA JOIE 41 Place de l’Église Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 72

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English :

Check out the summer program at Café Vis la Joie in Lherm

L’événement PROGRAMMATION ESTIVALE VIS LA JOIE Lherm a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE