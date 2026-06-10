Lherm

LHERM TRIBUT FEST

Place de l’Église LHERM Lherm Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

2ème édition du Tribute Fest une soirée festive à ne pas manquer !

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable à l’occasion de la 2ème édition du Tribute Fest !

Cet événement incontournable allie convivialité, découvertes artisanales et ambiance musicale exceptionnelle.

2ème édition du Tribute Fest une soirée festive à ne pas manquer !

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable à l’occasion de la 2ème édition du Tribute Fest ! Cet événement incontournable allie convivialité, découvertes artisanales et ambiance musicale exceptionnelle.

Dès 18h00, flânez au cœur de notre marché d’artisans locaux, où créativité et savoir-faire seront à l’honneur. Une belle occasion de découvrir des produits uniques, échanger avec les exposants et profiter d’une atmosphère chaleureuse et conviviale.

À 21h00 place à la musique avec un concert hommage spectaculaire ! Revivez les plus grands succès grâce aux groupes tribute

123 Goldman, qui vous feront replonger dans l’univers de Jean-Jacques Goldman

U2 Legend, pour vibrer sur les plus grands titres du mythique groupe irlandais

Une soirée festive, intergénérationnelle et pleine d’énergie vous attend !

?? Ne manquez pas ce rendez-vous musical et convivial qui promet de ravir petits et grands. .

Place de l’Église LHERM Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 6 22 08 74 50 festiviteslhermoises@gmail.com

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English :

The 2nd Annual Tribute Fest: A festive evening you won’t want to miss!

Get ready for an unforgettable evening at the 2nd Annual Tribute Fest!

This must-see event combines a friendly atmosphere, artisanal discoveries, and an exceptional musical vibe.

L’événement LHERM TRIBUT FEST Lherm a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE