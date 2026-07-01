Informations pratiques

Liac

Fête locale

LIAC Liac Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Faites le plein de bonne humeur ! Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 2026, le village de Liac s’anime pour son grand week-end de fêtes, chaleureusement concocté par l’Amicale Liacoise.

Pendant ces trois jours, une ambiance festive et familiale s’empare de la commune avec un programme particulièrement riche concerts, expositions de voitures américaines, concours de pétanque, bals discos, animations pour les enfants et grands repas conviviaux. Un rendez-vous incontournable de l’été à ne pas manquer !

Le programme complet du week-end

Vendredi 31 juillet ambiance musicale et soirée années 80

19h00 Apéro bandas rythmé par le groupe San 2 mi Mesure .

20h00 Grand repas festif sur réservation.

23h00 Bal animé par le podium Eclips Event sous la thématique nostalgique et dansante des années 80.

Samedi 1er août passion automobile, défis et fête surprise

Toute la journée Exposition de véhicules américains d’exception par Les Ricains du 65 By Crazy Cars .

En journée Animations offertes pour tous avec des jeux en bois Bulles DR 65 et un stand de maquillage pour enfants.

14h00 Concours de pétanque (10ème Challenge Philippe Juan) avec 200 € + engagements + coupe.

15h00 Animations sportives pour enfants (foot et basket) à 2 € l’inscription, avec remise de récompenses et goûter offert.

23h00 Grand bal animé par le podium Eclips Event avec une soirée surprise !

Dimanche 2 août traditions et moments chaleureux

10h00 Cérémonie du dépôt de gerbe.

11h00 Départ de la traditionnelle sérénade suivie d’un apéro tapas.

19h30 Apéritif tapas en musique et animations pour clore le week-end en beauté.

Côté table régalez vos papilles !

L’Amicale Liacoise met les petits plats dans les grands pour vous régaler durant ce week-end gourmand.

Au menu du grand repas du vendredi soir (à 20h00)

Melon rafraîchissant et son jambon

Pavé de rumsteak tendre accompagné de son gratin dauphinois

Sélection de fromage

Croustade croustillante et sa glace

Café et digestif compris

Vin à la bouteille proposé à 5 €

Menu enfant (moins de 12 ans) le vendredi soir

Melon et jambon

Saucisses et frites croustillantes

Glace

Restauration rapide également disponible sur place tout au long de l’événement (frites, sandwichs).

Tarifs repas du vendredi 20 € par adulte / 10 € par enfant (moins de 12 ans)

Paiement Carte bleue acceptée

.

LIAC Liac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 06 47 07 amicaleliacoise@gmail.com

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English :

Get ready for a fun-filled weekend! From Friday, July 31, to Sunday, August 2, 2026, the village of Liac comes alive for its big festival weekend, warmly organized by the Amicale Liacoise.

Over these three days, a festive, family-friendly atmosphere takes over the town with a particularly rich program: concerts, American car shows, pétanque tournaments, disco dances, activities for kids, and big, friendly meals. A must-see summer event—don’t miss it!

The full weekend program

Friday, July 31: Live music and an ’80s-themed evening

7:00 p.m.: Bandas-style pre-dinner drinks with music by the band “San 2 mi Mesure.”

8:00 PM: Grand festive dinner (reservations required).

11:00 PM: Dance party hosted by the %AB Eclips Event %BB stage, featuring a nostalgic and danceable ’80s theme.

Saturday, August 1: Car Enthusiasts, Challenges, and a Surprise Party

All day: Exhibition of exceptional American vehicles by %AB Les Ricains du 65 By Crazy Cars %BB.

During the day: Free activities for everyone, including wooden games by %AB Bulles DR 65 %BB and a face-painting booth for children.

2:00 p.m.: Pétanque tournament (10th Philippe Juan Challenge) with a prize of 200 ? plus entry fees plus a trophy.

3:00 p.m.: Sports activities for children (soccer and basketball) %E0 2 ? registration fee, with awards ceremony and complimentary refreshments.

11:00 PM: Grand dance party hosted by the %AB Eclips Event %BB stage with a surprise evening!

Sunday, August 2: Traditions and heartwarming moments

10:00 a.m.: Wreath-laying ceremony.

11:00 a.m.: Start of the traditional serenade, followed by an aperitif with tapas.

7:30 p.m.: Tapas and drinks with music and entertainment to bring the weekend to a spectacular close.

On the culinary front: treat your taste buds!

The Amicale Liacoise is pulling out all the stops to treat you to a culinary delight this gourmet weekend.

On the menu for Friday night’s grand dinner (at 8:00 p.m.):

Refreshing melon with ham

A tender rumsteak steak served with gratin dauphinois

Cheese selection

Crispy croustade with ice cream

Coffee and digestif included

Bottled wine available for 5 ?

Children’s menu (under 12) on Friday evening:

Melon and ham

Sausages and crispy fries

Ice cream

Fast food is also available on-site throughout the event (fries, sandwiches).

Friday meal prices: 20 ? per adult / 10 ? per child (under 12)

Payment: Credit cards accepted

L’événement Fête locale Liac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65