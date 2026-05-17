FÊTE LOCALE Lieuran-lès-Béziers
FÊTE LOCALE Lieuran-lès-Béziers vendredi 5 juin 2026.
Lieuran-lès-Béziers
FÊTE LOCALE
rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
Organisée par le Comité des Fêtes et animée par Seb Events, soirée mousse et paëlla dansante !
Le Comité des Fêtes de Lieuran-lès-Béziers vous invite à sa fête locale.
Animations par Seb Events avec soirée mousse et paëlla dansante!
Repas sur inscription. .
rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie +33 7 46 12 43 69
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English :
Organized by the Comité des Fêtes and hosted by Seb Events, a foam party and paella dance!
L’événement FÊTE LOCALE Lieuran-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34
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