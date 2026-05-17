Lieuran-lès-Béziers

FÊTE LOCALE

rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Organisée par le Comité des Fêtes et animée par Seb Events, soirée mousse et paëlla dansante !

Le Comité des Fêtes de Lieuran-lès-Béziers vous invite à sa fête locale.

Animations par Seb Events avec soirée mousse et paëlla dansante!

Repas sur inscription. .

rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie +33 7 46 12 43 69

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English :

Organized by the Comité des Fêtes and hosted by Seb Events, a foam party and paella dance!

L’événement FÊTE LOCALE Lieuran-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34