VIDE-GRENIER Lieuran-lès-Béziers
VIDE-GRENIER Lieuran-lès-Béziers dimanche 14 juin 2026.
Lieuran-lès-Béziers
VIDE-GRENIER
Avenue des Platanes Lieuran-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par le Foyer Rural. Buvette et restauration sur place.
Organisé par le Foyer Rural. Buvette et restauration sur place. .
Avenue des Platanes Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie +33 6 59 79 44 00
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English :
Organized by the Foyer Rural. Refreshments and catering on site.
L’événement VIDE-GRENIER Lieuran-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34
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