Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VIDE-GRENIER Lieuran-lès-Béziers

VIDE-GRENIER Lieuran-lès-Béziers dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Avenue des Platanes

Ville : 34290 Lieuran-lès-Béziers

Département : Hérault

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Lieuran-lès-Béziers

VIDE-GRENIER

Avenue des Platanes Lieuran-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Organisé par le Foyer Rural. Buvette et restauration sur place.
Organisé par le Foyer Rural. Buvette et restauration sur place.   .

Avenue des Platanes Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie +33 6 59 79 44 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Foyer Rural. Refreshments and catering on site.

L’événement VIDE-GRENIER Lieuran-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34

À voir aussi à Lieuran-lès-Béziers (Hérault)