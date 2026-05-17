Lieuran-lès-Béziers

VIDE-GRENIER

Avenue des Platanes Lieuran-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par le Foyer Rural. Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Foyer Rural. Buvette et restauration sur place. .

Avenue des Platanes Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie +33 6 59 79 44 00

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English :

Organized by the Foyer Rural. Refreshments and catering on site.

L’événement VIDE-GRENIER Lieuran-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34