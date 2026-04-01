Monlezun

Fête locale

MONLEZUN Monlezun Gers

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Grâce à un investissement total, au cours de l’année, des bénévoles de ce petit village gersois, nous vous proposons à tous, de partager de grands moments de convivialité dans le village.

Venez nombreux !

Au programme

20h Apéritif

21h Repas (sur réservation uniquement)

potage faux filet -frites dessert vin compris

23h Soirée bodega animée par le comité des fêtes

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MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 6 07 98 87 64 mairie-monlezun@wanadoo.fr

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English :

Thanks to the total commitment of the volunteers in this small village in the Gers region, we invite you all to share some great moments of conviviality in the village.

We look forward to seeing you there!

Program:

8pm: Aperitif

9pm: Meal (reservation required)

soup tenderloin French fries dessert wine included

11pm: Bodega evening hosted by the Comité des fêtes

L’événement Fête locale Monlezun a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65