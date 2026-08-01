Fête locale Saint-Germé
vendredi 7 août 2026 · Saint-Germé
Informations pratiques
Saint-Germé
Fête locale
SAINT-GERME Saint-Germé Gers
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Les 7, 8 et 9 août, le village de Saint-Germé vous invite à partager trois jours de festivités dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Randonnée, pétanque, bodega, bandas, repas festifs, cérémonie, pique-nique et tombola rythmeront ce week-end placé sous le signe du partage.
Programme
Vendredi 7 août
19h30 Concours de pétanque
Ouvert aux villageois et sympathisants
20h Repas
Menu
Assiette de charcuterie
Ribs confit et pommes de terre grenailles
Éclair au chocolat
Café
Tarif 18 €
Pensez à apporter vos couverts.
Samedi 8 août
9h Randonnée pédestre
20h Bodega
Animation avec bandas
Podium Music System
Restauration sur place
Repas
Menu
Melon / jambon
Pièce du boucher et frites
Tourtière
Café et un verre de vin
Menu enfant
Saucisse / frites
Glace
Tarifs
Adultes 16 €
Enfant 9 €
Dimanche 9 août
11h Cérémonie religieuse
À l’église du village
12h Pot du Maire
Suivi d’un pique-nique tiré du sac
Informations pratiques
Tombola ouverte pendant toute la durée des fêtes.
Tous les repas sont réalisés par le comité des fêtes.
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SAINT-GERME Saint-Germé 32400 Gers Occitanie +33 6 75 62 30 61 secretariat@saintgerme.fr
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English :
On August 7, 8, and 9, the village of Saint-Germain invites you to join in three days of festivities in a warm and friendly atmosphere. Hiking, pétanque, a bodega, bandas, festive meals, a ceremony, a picnic, and a raffle will set the tone for this weekend dedicated to sharing.
Program
Friday, August 7
7:30 p.m. Petanque tournament
Open to villagers and supporters
8:00 p.m. Dinner
Menu:
Platter of cold cuts
Confit ribs and baby potatoes
Chocolate éclair
Coffee
Price: 18 ?
Please remember to bring your own cutlery.
Saturday, August 8
9:00 a.m. ? Hike
8:00 p.m. ? Bodega
Entertainment with bandas
Podium Music System
Food available on site
Meals
Menu:
Melon and ham
Butcher’s cut and fries
Tourtière
Coffee and a glass of wine
Kids’ menu:
Sausage and fries
Ice cream
Prices:
Adults: 16 ?
Children: 9 ?
Sunday, August 9
11:00 a.m. ? Religious service
At the village church
12:00 p.m. ? Mayor’s reception
Followed by a potluck picnic
Practical Information
Raffle open throughout the festival.
All meals are prepared by the festival committee.
L’événement Fête locale Saint-Germé a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65