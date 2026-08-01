Fête locale Saint-Germé

Informations pratiques

Saint-Germé

Fête locale

SAINT-GERME Saint-Germé Gers

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Les 7, 8 et 9 août, le village de Saint-Germé vous invite à partager trois jours de festivités dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Randonnée, pétanque, bodega, bandas, repas festifs, cérémonie, pique-nique et tombola rythmeront ce week-end placé sous le signe du partage.

Programme

Vendredi 7 août

19h30 Concours de pétanque

Ouvert aux villageois et sympathisants

20h Repas

Menu

Assiette de charcuterie

Ribs confit et pommes de terre grenailles

Éclair au chocolat

Café

Tarif 18 €

Pensez à apporter vos couverts.

Samedi 8 août

9h Randonnée pédestre

20h Bodega

Animation avec bandas

Podium Music System

Restauration sur place

Repas

Menu

Melon / jambon

Pièce du boucher et frites

Tourtière

Café et un verre de vin

Menu enfant

Saucisse / frites

Glace

Tarifs

Adultes 16 €

Enfant 9 €

Dimanche 9 août

11h Cérémonie religieuse

À l’église du village

12h Pot du Maire

Suivi d’un pique-nique tiré du sac

Informations pratiques

Tombola ouverte pendant toute la durée des fêtes.

Tous les repas sont réalisés par le comité des fêtes.

.

SAINT-GERME Saint-Germé 32400 Gers Occitanie +33 6 75 62 30 61 secretariat@saintgerme.fr

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English :

On August 7, 8, and 9, the village of Saint-Germain invites you to join in three days of festivities in a warm and friendly atmosphere. Hiking, pétanque, a bodega, bandas, festive meals, a ceremony, a picnic, and a raffle will set the tone for this weekend dedicated to sharing.

Program

Friday, August 7

7:30 p.m. Petanque tournament

Open to villagers and supporters

8:00 p.m. Dinner

Menu:

Platter of cold cuts

Confit ribs and baby potatoes

Chocolate éclair

Coffee

Price: 18 ?

Please remember to bring your own cutlery.

Saturday, August 8

9:00 a.m. ? Hike

8:00 p.m. ? Bodega

Entertainment with bandas

Podium Music System

Food available on site

Meals

Menu:

Melon and ham

Butcher’s cut and fries

Tourtière

Coffee and a glass of wine

Kids’ menu:

Sausage and fries

Ice cream

Prices:

Adults: 16 ?

Children: 9 ?

Sunday, August 9

11:00 a.m. ? Religious service

At the village church

12:00 p.m. ? Mayor’s reception

Followed by a potluck picnic

Practical Information

Raffle open throughout the festival.

All meals are prepared by the festival committee.

L’événement Fête locale Saint-Germé a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65