Informations pratiques

Saint-Jean-Poudge

Fête locale

Saint-Jean-Poudge Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Tournoi de pétanque. Lots à gagner. Buvette et restauration sur place. .

Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 94 26 94

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English : Fête locale

L’événement Fête locale Saint-Jean-Poudge a été mis à jour le 2026-08-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran