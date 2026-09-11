AGENDA · Saint-Jean-Poudge
Fête locale Saint-Jean-Poudge
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Jean-Poudge
Informations pratiques
Saint-Jean-Poudge
Fête locale
Saint-Jean-Poudge Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Tournoi de pétanque. Lots à gagner. Buvette et restauration sur place. .
Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 94 26 94
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English : Fête locale
L’événement Fête locale Saint-Jean-Poudge a été mis à jour le 2026-08-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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