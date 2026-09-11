Informations pratiques

Saint-Jean-Poudge

Fête locale

Saint-Jean-Poudge Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

20h repas (sur réservation), 23h concert avec le groupe The Onions. .

Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 94 26 94

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English : Fête locale

L’événement Fête locale Saint-Jean-Poudge a été mis à jour le 2026-08-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran