Informations pratiques

Sarriac-Bigorre

Fête locale

SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-07

Du 7 au 10 août, Sarriac-Bigorre célèbre sa fête locale avec quatre jours d’animations pour tous les âges. Concours de quilles et de pétanque, repas festif, bals, sérénades, feu d’artifice et fête foraine sont au programme de ce rendez-vous incontournable de l’été.

Programme

Vendredi 7 août

20h Ouverture des fêtes

Animation avec le groupe Los Santayres

21h Concours de quilles

Restauration sur place

Samedi 8 août

14h Concours de pétanque

Challenge Les Tocards (Joël, Papy, Jean-Mi)

En doublettes

200 € + trophées + engagements

20h Repas paella

Menu adultes

Melon-jambon

Paella

Tarte à l’ancienne avec crème anglaise

Café

Menu enfants

Melon

Frites

Nuggets

Glace

Tarifs

Adultes 18 €

Enfants (moins de 10 ans) 8 €

Animation par le groupe La FAF.

23h Bal

Avec le podium Aligator

Réservation du repas avant le 5 août

07 50 26 55 75 (Aurore)

06 51 08 78 62 (Laure)

Dimanche 9 août

11h Dépôt de gerbe

12h Départ des sérénades

20h Soirée et bal années 80

Animés par Croc Night

23h Feu d’artifice

Lundi 10 août

15h Concours de pétanque

En doublettes

200 € + trophées + engagements

.

SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 26 55 75 mairie.sarriacbigorre@wanadoo.fr

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English :

From August 7 to 10, Sarriac-Bigorre celebrates its local festival with four days of activities for all ages. Skittles and pétanque tournaments, a festive meal, dances, serenades, fireworks, and a carnival are all on the program for this must-see summer event.

Schedule

Friday, August 7

8:00 p.m. Festival opening

Entertainment by the band Los Santayres

9:00 p.m. Skittles tournament

Food available on site

Saturday, August 8

2:00 p.m. ? Petanque tournament

“Les Tocards” Challenge (Jo%EBl, Papy, Jean-Mi)

In pairs

200 ? + trophies + entry fees

8:00 p.m. ? Paella dinner

Adult menu:

Melon and ham

Paella

Traditional tart with custard

Coffee

Kids’ menu:

Melon

French fries

Chicken nuggets

Ice cream

Prices:

Adults: 18 ?

Children (under 10): 8 ?

Entertainment by the band La FAF.

11:00 p.m. ? Dance

Featuring the Aligator band

Reserve your meal by August 5:

07 50 26 55 75 (Aurore)

06 51 08 78 62 (Laure)

Sunday, August 9

11:00 a.m. ? Wreath-laying ceremony

12:00 p.m. ? Start of the serenades

8:00 p.m. ? 1980s-themed party and dance

Hosted by Croc Night

11:00 p.m. ? Fireworks

Monday, August 10

3:00 p.m. ? Petanque tournament

In pairs

200 ? + trophies + entry fees

L’événement Fête locale Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65