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AGENDA · Sarriac-Bigorre

Fête locale Sarriac-Bigorre

vendredi 7 août 2026 · Sarriac-Bigorre

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Adresse
SARRIAC-BIGORRE
Ville
65140 Sarriac-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Sarriac-Bigorre

Fête locale

SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-07

Du 7 au 10 août, Sarriac-Bigorre célèbre sa fête locale avec quatre jours d’animations pour tous les âges. Concours de quilles et de pétanque, repas festif, bals, sérénades, feu d’artifice et fête foraine sont au programme de ce rendez-vous incontournable de l’été.

Programme
Vendredi 7 août
20h Ouverture des fêtes
Animation avec le groupe Los Santayres

21h Concours de quilles
Restauration sur place
Samedi 8 août

14h Concours de pétanque
Challenge Les Tocards (Joël, Papy, Jean-Mi)
En doublettes
200 € + trophées + engagements

20h Repas paella
Menu adultes
Melon-jambon
Paella
Tarte à l’ancienne avec crème anglaise
Café

Menu enfants
Melon
Frites
Nuggets
Glace

Tarifs
Adultes 18 €
Enfants (moins de 10 ans) 8 €
Animation par le groupe La FAF.

23h Bal
Avec le podium Aligator
Réservation du repas avant le 5 août
07 50 26 55 75 (Aurore)
06 51 08 78 62 (Laure)
Dimanche 9 août

11h Dépôt de gerbe

12h Départ des sérénades

20h Soirée et bal années 80
Animés par Croc Night

23h Feu d’artifice

Lundi 10 août
15h Concours de pétanque
En doublettes
200 € + trophées + engagements
  .

SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 26 55 75  mairie.sarriacbigorre@wanadoo.fr

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English :

From August 7 to 10, Sarriac-Bigorre celebrates its local festival with four days of activities for all ages. Skittles and pétanque tournaments, a festive meal, dances, serenades, fireworks, and a carnival are all on the program for this must-see summer event.

Schedule
Friday, August 7
8:00 p.m. Festival opening
Entertainment by the band Los Santayres

9:00 p.m. Skittles tournament
Food available on site
Saturday, August 8

2:00 p.m. ? Petanque tournament
“Les Tocards” Challenge (Jo%EBl, Papy, Jean-Mi)
In pairs
200 ? + trophies + entry fees

8:00 p.m. ? Paella dinner
Adult menu:
Melon and ham
Paella
Traditional tart with custard
Coffee

Kids’ menu:
Melon
French fries
Chicken nuggets
Ice cream

Prices:
Adults: 18 ?
Children (under 10): 8 ?
Entertainment by the band La FAF.

11:00 p.m. ? Dance
Featuring the Aligator band
Reserve your meal by August 5:
07 50 26 55 75 (Aurore)
06 51 08 78 62 (Laure)
Sunday, August 9

11:00 a.m. ? Wreath-laying ceremony

12:00 p.m. ? Start of the serenades

8:00 p.m. ? 1980s-themed party and dance
Hosted by Croc Night

11:00 p.m. ? Fireworks

Monday, August 10
3:00 p.m. ? Petanque tournament
In pairs
200 ? + trophies + entry fees

L’événement Fête locale Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65