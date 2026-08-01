Fête locale Sarriac-Bigorre
vendredi 7 août 2026 · Sarriac-Bigorre
Informations pratiques
Sarriac-Bigorre
Fête locale
SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
Du 7 au 10 août, Sarriac-Bigorre célèbre sa fête locale avec quatre jours d’animations pour tous les âges. Concours de quilles et de pétanque, repas festif, bals, sérénades, feu d’artifice et fête foraine sont au programme de ce rendez-vous incontournable de l’été.
Programme
Vendredi 7 août
20h Ouverture des fêtes
Animation avec le groupe Los Santayres
21h Concours de quilles
Restauration sur place
Samedi 8 août
14h Concours de pétanque
Challenge Les Tocards (Joël, Papy, Jean-Mi)
En doublettes
200 € + trophées + engagements
20h Repas paella
Menu adultes
Melon-jambon
Paella
Tarte à l’ancienne avec crème anglaise
Café
Menu enfants
Melon
Frites
Nuggets
Glace
Tarifs
Adultes 18 €
Enfants (moins de 10 ans) 8 €
Animation par le groupe La FAF.
23h Bal
Avec le podium Aligator
Réservation du repas avant le 5 août
07 50 26 55 75 (Aurore)
06 51 08 78 62 (Laure)
Dimanche 9 août
11h Dépôt de gerbe
12h Départ des sérénades
20h Soirée et bal années 80
Animés par Croc Night
23h Feu d’artifice
Lundi 10 août
15h Concours de pétanque
En doublettes
200 € + trophées + engagements
.
SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 26 55 75 mairie.sarriacbigorre@wanadoo.fr
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English :
From August 7 to 10, Sarriac-Bigorre celebrates its local festival with four days of activities for all ages. Skittles and pétanque tournaments, a festive meal, dances, serenades, fireworks, and a carnival are all on the program for this must-see summer event.
Schedule
Friday, August 7
8:00 p.m. Festival opening
Entertainment by the band Los Santayres
9:00 p.m. Skittles tournament
Food available on site
Saturday, August 8
2:00 p.m. ? Petanque tournament
“Les Tocards” Challenge (Jo%EBl, Papy, Jean-Mi)
In pairs
200 ? + trophies + entry fees
8:00 p.m. ? Paella dinner
Adult menu:
Melon and ham
Paella
Traditional tart with custard
Coffee
Kids’ menu:
Melon
French fries
Chicken nuggets
Ice cream
Prices:
Adults: 18 ?
Children (under 10): 8 ?
Entertainment by the band La FAF.
11:00 p.m. ? Dance
Featuring the Aligator band
Reserve your meal by August 5:
07 50 26 55 75 (Aurore)
06 51 08 78 62 (Laure)
Sunday, August 9
11:00 a.m. ? Wreath-laying ceremony
12:00 p.m. ? Start of the serenades
8:00 p.m. ? 1980s-themed party and dance
Hosted by Croc Night
11:00 p.m. ? Fireworks
Monday, August 10
3:00 p.m. ? Petanque tournament
In pairs
200 ? + trophies + entry fees
L’événement Fête locale Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65