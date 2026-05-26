Fête locale Tasque
Fête locale Tasque samedi 4 juillet 2026.
Tasque
Fête locale
TASQUE Tasque Gers
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Avec l’investissement tout au cours de l’année de bénévoles surmotivés, ce petit village gersois vous propose sa fête locale, pour des moments de convivialité partagés.
Au programme le samedi
11h, concours de pêche pour les enfants
12h, remise des récompenses et apéritif, grillades
15h, concours de pétanque en doublette amateur (sur inscription le jour j)
20h, repas aux platanes (au foyer en cas de pluie ou temps orageux) avec animations et concert (menu taboulé, jambon grillé et frites, éclair au chocolat, 1 verre de vin et 1 café)
23h, feu d’artifice
Buvette sur place
Au programme le dimanche
11h, 16ème foire TASK’A TOUT
Buvette et restauration sur place
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TASQUE Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr
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English :
Thanks to the dedication of highly motivated volunteers throughout the year, this small village in the Gers region offers you its local festival, for moments of shared conviviality.
Saturday program:
11am, fishing competition for children
12pm, awards ceremony and aperitif, barbecues
3pm, pétanque competition for amateur doubles (registration required on the day)
8pm, dinner under the plane trees (in the foyer in case of rain or stormy weather) with entertainment and concert (menu: tabbouleh, grilled ham and French fries, chocolate éclair, 1 glass of wine and 1 coffee)
11pm, fireworks
Refreshment bar on site
Sunday program:
11am, 16th TASK’A TOUT fair
Refreshments and catering on site
L’événement Fête locale Tasque a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65