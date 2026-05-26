Tasque

Fête locale

TASQUE Tasque Gers

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Avec l’investissement tout au cours de l’année de bénévoles surmotivés, ce petit village gersois vous propose sa fête locale, pour des moments de convivialité partagés.

Au programme le samedi

11h, concours de pêche pour les enfants

12h, remise des récompenses et apéritif, grillades

15h, concours de pétanque en doublette amateur (sur inscription le jour j)

20h, repas aux platanes (au foyer en cas de pluie ou temps orageux) avec animations et concert (menu taboulé, jambon grillé et frites, éclair au chocolat, 1 verre de vin et 1 café)

23h, feu d’artifice

Buvette sur place

Au programme le dimanche

11h, 16ème foire TASK’A TOUT

Buvette et restauration sur place

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TASQUE Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr

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English :

Thanks to the dedication of highly motivated volunteers throughout the year, this small village in the Gers region offers you its local festival, for moments of shared conviviality.

Saturday program:

11am, fishing competition for children

12pm, awards ceremony and aperitif, barbecues

3pm, pétanque competition for amateur doubles (registration required on the day)

8pm, dinner under the plane trees (in the foyer in case of rain or stormy weather) with entertainment and concert (menu: tabbouleh, grilled ham and French fries, chocolate éclair, 1 glass of wine and 1 coffee)

11pm, fireworks

Refreshment bar on site

Sunday program:

11am, 16th TASK’A TOUT fair

Refreshments and catering on site

L’événement Fête locale Tasque a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65