Fête Locale Village Uglas
samedi 22 août 2026 · Village · Uglas
Informations pratiques
Uglas
Fête Locale
Village UGLAS Uglas Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
22 août
8H30 Marche pédestre. Inscriptions 5 € pour les adultes, gratuit pour les enfants. Vélo possible pour les enfants.
Jeux libres en fin d’après-midi
20h Repas spectacle animé par le groupe DCA
1 apéritif offert Melon jambon épaule d’agneau confite et gratin dauphinois gâteau basque à la crème café et vin compris
Adulte 23 € Enfants moins de 12 ans 10€
23 août
11H45 dépôt de gerbe au monument aux morts
12H Apéritif offert par la Mairie
13H Grillades animées par le groupe NOBODY KNOWS
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Village UGLAS Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 30 11 88
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English :
August 22:
8:30 a.m.: Walking tour. Registration: 5 ? for adults, free for children. Bikes available for children.
Free play in the late afternoon
8:00 PM: Dinner and entertainment hosted by the DCA group
1 complimentary aperitif—melon and ham—confit lamb shoulder and gratin dauphinois—Basque cream cake—coffee and wine included
Adults: 23? Children under 12: 10?
August 23:
11:45 a.m.: Wreath-laying ceremony at the war memorial
12:00 p.m.: Complimentary aperitif provided by City Hall
1:00 p.m.: Barbecue hosted by the band NOBODY KNOWS
L’événement Fête Locale Uglas a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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