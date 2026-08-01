Informations pratiques

Uglas

Fête Locale

Village UGLAS Uglas Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

22 août

8H30 Marche pédestre. Inscriptions 5 € pour les adultes, gratuit pour les enfants. Vélo possible pour les enfants.

Jeux libres en fin d’après-midi

20h Repas spectacle animé par le groupe DCA

1 apéritif offert Melon jambon épaule d’agneau confite et gratin dauphinois gâteau basque à la crème café et vin compris

Adulte 23 € Enfants moins de 12 ans 10€

23 août

11H45 dépôt de gerbe au monument aux morts

12H Apéritif offert par la Mairie

13H Grillades animées par le groupe NOBODY KNOWS

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Village UGLAS Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 30 11 88

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English :

August 22:

8:30 a.m.: Walking tour. Registration: 5 ? for adults, free for children. Bikes available for children.

Free play in the late afternoon

8:00 PM: Dinner and entertainment hosted by the DCA group

1 complimentary aperitif—melon and ham—confit lamb shoulder and gratin dauphinois—Basque cream cake—coffee and wine included

Adults: 23? Children under 12: 10?

August 23:

11:45 a.m.: Wreath-laying ceremony at the war memorial

12:00 p.m.: Complimentary aperitif provided by City Hall

1:00 p.m.: Barbecue hosted by the band NOBODY KNOWS

L’événement Fête Locale Uglas a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65