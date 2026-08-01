UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vidouze

Fête locale Vidouze

vendredi 7 août 2026 · Vidouze

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
VIDOUZE
Ville
65700 Vidouze
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Tarif de base plein tarif

Vidouze

Fête locale

VIDOUZE Vidouze Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Les 7, 8 et 9 août, le village de Vidouze vous donne rendez-vous pour trois jours de fête dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au programme apéritifs animés par des bandas et groupes musicaux, repas festifs, bal et moments de partage pour profiter pleinement des festivités estivales.

Programme
Vendredi 7 août
Apéritif animé
Avec la Banda Les DIAM’S

Repas
Melon / jambon
Paella
Gâteau basque
Tarif 16 €

Samedi 8 août
Apéritif animé
Avec San Demi Mesure

Repas
Tartine chorizo / fromage
Magret et pommes de terre
Fromage
Croustade
Tarif 18 €

Bal
Animé par System D
  .

VIDOUZE Vidouze 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 88 85 81 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On August 7, 8, and 9, the village of Vidouze invites you to three days of festivities in a warm and friendly atmosphere. On the program: aperitifs featuring live music by bandas and bands, festive meals, a dance, and opportunities to socialize and fully enjoy the summer festivities.

Schedule
Friday, August 7
Entertained aperitif
Featuring the band Les DIAM’S

Meal
Melon and ham
Paella
Basque cake
Price: 16 ?

Saturday, August 8
Entertained cocktail hour
Featuring San Demi Mesure

Meal
Chorizo and cheese on toast
Duck breast and potatoes
Cheese
Croustade
Price: 18 ?

Dance
Hosted by System D

L’événement Fête locale Vidouze a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65