Fête locale Vidouze
vendredi 7 août 2026 · Vidouze
Informations pratiques
Vidouze
Fête locale
VIDOUZE Vidouze Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Les 7, 8 et 9 août, le village de Vidouze vous donne rendez-vous pour trois jours de fête dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au programme apéritifs animés par des bandas et groupes musicaux, repas festifs, bal et moments de partage pour profiter pleinement des festivités estivales.
Programme
Vendredi 7 août
Apéritif animé
Avec la Banda Les DIAM’S
Repas
Melon / jambon
Paella
Gâteau basque
Tarif 16 €
Samedi 8 août
Apéritif animé
Avec San Demi Mesure
Repas
Tartine chorizo / fromage
Magret et pommes de terre
Fromage
Croustade
Tarif 18 €
Bal
Animé par System D
.
VIDOUZE Vidouze 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 88 85 81 40
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English :
On August 7, 8, and 9, the village of Vidouze invites you to three days of festivities in a warm and friendly atmosphere. On the program: aperitifs featuring live music by bandas and bands, festive meals, a dance, and opportunities to socialize and fully enjoy the summer festivities.
Schedule
Friday, August 7
Entertained aperitif
Featuring the band Les DIAM’S
Meal
Melon and ham
Paella
Basque cake
Price: 16 ?
Saturday, August 8
Entertained cocktail hour
Featuring San Demi Mesure
Meal
Chorizo and cheese on toast
Duck breast and potatoes
Cheese
Croustade
Price: 18 ?
Dance
Hosted by System D
L’événement Fête locale Vidouze a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65