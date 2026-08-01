Informations pratiques

Vidouze

Fête locale

VIDOUZE Vidouze Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Les 7, 8 et 9 août, le village de Vidouze vous donne rendez-vous pour trois jours de fête dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au programme apéritifs animés par des bandas et groupes musicaux, repas festifs, bal et moments de partage pour profiter pleinement des festivités estivales.

Programme

Vendredi 7 août

Apéritif animé

Avec la Banda Les DIAM’S

Repas

Melon / jambon

Paella

Gâteau basque

Tarif 16 €

Samedi 8 août

Apéritif animé

Avec San Demi Mesure

Repas

Tartine chorizo / fromage

Magret et pommes de terre

Fromage

Croustade

Tarif 18 €

Bal

Animé par System D

.

VIDOUZE Vidouze 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 88 85 81 40

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English :

On August 7, 8, and 9, the village of Vidouze invites you to three days of festivities in a warm and friendly atmosphere. On the program: aperitifs featuring live music by bandas and bands, festive meals, a dance, and opportunities to socialize and fully enjoy the summer festivities.

Schedule

Friday, August 7

Entertained aperitif

Featuring the band Les DIAM’S

Meal

Melon and ham

Paella

Basque cake

Price: 16 ?

Saturday, August 8

Entertained cocktail hour

Featuring San Demi Mesure

Meal

Chorizo and cheese on toast

Duck breast and potatoes

Cheese

Croustade

Price: 18 ?

Dance

Hosted by System D

L’événement Fête locale Vidouze a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65