Fête locale Villenave-près-Béarn
vendredi 14 août 2026 · Villenave-près-Béarn
Informations pratiques
Villenave-près-Béarn
Fête locale
VILLENAVE-PRES-BEARN Villenave-près-Béarn Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Les 14 et 15 août, Villenave-près-Béarn vous donne rendez-vous pour deux journées de fête placées sous le signe de la convivialité. Au programme apéritif, repas animé, bal, animations, cérémonie officielle et vin d’honneur, dans une ambiance chaleureuse ouverte à tous.
Programme
Vendredi 14 août
20h Apéritif
Un apéritif offert
21h Repas animé
Menu
Assiette estivale
Axoa de veau et son riz
Duo de fromages
Tartelette aux fruits
Vin non compris.
Tarifs
Adultes 15 €
Enfants de moins de 12 ans 7 €
Animation
Jeu avec le juste prix d’un panier garni
23h Bal
Animé par le Podium Clips Événements
Samedi 15 août
10h30 Messe solennelle
11h30 Dépôt de gerbe
Au monument aux morts
12h Vin d’honneur
Offert par la municipalité
Informations pratiques
Réservation du repas avant le 7 août.
.
VILLENAVE-PRES-BEARN Villenave-près-Béarn 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 74 88 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On August 14 and 15, Villenave-près-Béarn invites you to two days of festivities centered on a spirit of camaraderie. On the program: aperitif, dinner with entertainment, dance, activities, an official ceremony, and a reception—all in a warm, welcoming atmosphere open to everyone.
Program
Friday, August 14
8:00 p.m. Aperitif
Complimentary aperitif
9:00 p.m. Dinner with entertainment
Menu:
Summer platter
Veal axoa with rice
Cheese duo
Fruit tartlet
Wine not included.
Prices:
Adults: 15 ?
Children under 12: 7 ?
Entertainment
Game with a gift basket as the prize
11:00 p.m. ? Dance
Hosted by Podium Clips Événements
Saturday, August 15
10:30 a.m. ? Solemn Mass
11:30 a.m. ? Wreath-laying ceremony
At the war memorial
12:00 p.m. ? Reception
Hosted by the municipality
Practical Information
Reserve your meal by August 7.
L’événement Fête locale Villenave-près-Béarn a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65