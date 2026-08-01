Fête locale Villenave-près-Béarn

Informations pratiques

Villenave-près-Béarn

Fête locale

VILLENAVE-PRES-BEARN Villenave-près-Béarn Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Les 14 et 15 août, Villenave-près-Béarn vous donne rendez-vous pour deux journées de fête placées sous le signe de la convivialité. Au programme apéritif, repas animé, bal, animations, cérémonie officielle et vin d’honneur, dans une ambiance chaleureuse ouverte à tous.

Programme

Vendredi 14 août

20h Apéritif

Un apéritif offert

21h Repas animé

Menu

Assiette estivale

Axoa de veau et son riz

Duo de fromages

Tartelette aux fruits

Vin non compris.

Tarifs

Adultes 15 €

Enfants de moins de 12 ans 7 €

Animation

Jeu avec le juste prix d’un panier garni

23h Bal

Animé par le Podium Clips Événements

Samedi 15 août

10h30 Messe solennelle

11h30 Dépôt de gerbe

Au monument aux morts

12h Vin d’honneur

Offert par la municipalité

Informations pratiques

Réservation du repas avant le 7 août.

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VILLENAVE-PRES-BEARN Villenave-près-Béarn 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 74 88 71

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English :

On August 14 and 15, Villenave-près-Béarn invites you to two days of festivities centered on a spirit of camaraderie. On the program: aperitif, dinner with entertainment, dance, activities, an official ceremony, and a reception—all in a warm, welcoming atmosphere open to everyone.

Program

Friday, August 14

8:00 p.m. Aperitif

Complimentary aperitif

9:00 p.m. Dinner with entertainment

Menu:

Summer platter

Veal axoa with rice

Cheese duo

Fruit tartlet

Wine not included.

Prices:

Adults: 15 ?

Children under 12: 7 ?

Entertainment

Game with a gift basket as the prize

11:00 p.m. ? Dance

Hosted by Podium Clips Événements

Saturday, August 15

10:30 a.m. ? Solemn Mass

11:30 a.m. ? Wreath-laying ceremony

At the war memorial

12:00 p.m. ? Reception

Hosted by the municipality

Practical Information

Reserve your meal by August 7.

L’événement Fête locale Villenave-près-Béarn a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65