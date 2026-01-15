Fête maritime de la Belle Angèle Pont-Aven

Fête maritime de la Belle Angèle

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

[Heure et programme à venir]

Organisé par l’association La Belle Angèle du pays des avens.

Un musée vivant entièrement composé des voiliers du patrimoine, certains classés Monument Historique, suscite l’admiration. Ce rassemblement dans le havre paisible du port de Pont-Aven est animé par de réelles et accessibles louves et loups de mer arborant et partageant leur passion avec amour.

Les musiciens sur deux scènes, imprégnés de cette atmosphère joyeusement iodée, élèvent en y ajoutant leurs notes le sentiment de bien-être.

Au programme des stands d’exposition, S.N.S.M., Belle Angèle… À la nuit tombée, un spectacle pyrotechnique (son & lumière) illumine l’ensemble.

L’entrée est gratuite et en très grande partie financée par les consommations de crêpes, de moules, saucisses, merguez, frites accompagnées de cidre ou autres boissons servies dans les buvettes. .

Quai Théodore Botrel Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne

English : Fête maritime de la Belle Angèle

