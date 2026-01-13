Trail de l’APE La Nizonette Pont-Aven
Trail de l’APE La Nizonette Pont-Aven vendredi 8 mai 2026.
Trail de l’APE La Nizonette
Penanroz Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Parcours ludique 3-6 ans, courses 2/7/15km, marche nordique 7km.
Podium masculin et féminin.
Inscription en ligne sur Klikego, les bénéfices seront reversés à l’école. .
Penanroz Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail de l’APE La Nizonette
L’événement Trail de l’APE La Nizonette Pont-Aven a été mis à jour le 2026-01-13 par OTC CCA