Trail de l’APE La Nizonette Pont-Aven

Trail de l’APE La Nizonette

Penanroz Pont-Aven Finistère

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08

2026-05-08

Parcours ludique 3-6 ans, courses 2/7/15km, marche nordique 7km.

Podium masculin et féminin.

Inscription en ligne sur Klikego, les bénéfices seront reversés à l’école. .

Penanroz Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne

