Super loto Pont-Aven
Super loto Pont-Aven jeudi 30 avril 2026.
Pont-Aven
Super loto
Gymnase de Penanroz Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Organisé par le club de pétanque de Pont-Aven/Nizon, animé par Marie-Jo.
Accueil dès 17h, réservations jusqu’à 19h30 (sandwichs et gâteaux).
+ de 5000€ de lots à gagner ! Bons d’achat (Intermarché France) et corbeilles.
Buvette et restauration sur place (sandwichs et gâteaux). .
Gymnase de Penanroz Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 58 36 98 37
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English :
L’événement Super loto Pont-Aven a été mis à jour le 2026-04-21 par OTC CCA
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