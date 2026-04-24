Pont-Aven

Super loto

Gymnase de Penanroz Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Organisé par le club de pétanque de Pont-Aven/Nizon, animé par Marie-Jo.

Accueil dès 17h, réservations jusqu’à 19h30 (sandwichs et gâteaux).

+ de 5000€ de lots à gagner ! Bons d’achat (Intermarché France) et corbeilles.

Buvette et restauration sur place (sandwichs et gâteaux). .

Gymnase de Penanroz Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 58 36 98 37

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English :

L’événement Super loto Pont-Aven a été mis à jour le 2026-04-21 par OTC CCA