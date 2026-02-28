After work arts et sciences Under The Pole Place Julia Pont-Aven

After work arts et sciences Under The Pole

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Et si Jean Painlevé vivait aujourd’hui ?

Les regards croisés ouvrent un dialogue vibrant entre l’œuvre visionnaire du XXe siècle et les explorateurs contemporains.

LES EXPLORATEURS D’UNDER THE POLE 18h

Under The Pole est une organisation fondée en 2008 par Emmanuelle et Ghislain Bardout, qui mène des expéditions scientifiques d’exploration sous-marine à travers le monde, au service de la préservation des océans. Une fascinante plongée dans un programme environnemental d’envergure, où l’image est centrale.

Durée 1h30. Tarif gratuit (n’inclut pas l’entrée au musée).

Public ado adulte.

En salle Julia, accès par l’entrée administrative. .

