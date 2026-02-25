Visite guidée de la collection permanente Place Julia Pont-Aven

Visite guidée de la collection permanente

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Visite guidée de l’exposition permanente avec une médiatrice.

Comprendre l’histoire artistique qui s’est jouée à Pont-Aven entre 1860 et 1960 et l’aventure picturale de l’école de Pont-Aven autour de Paul Gauguin, Émile Bernard et Paul Sérusier c’est ce que vous révèlera cette visite guidée.

Sur réservation, nombre de places limité.

Durée 1h. .

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de la collection permanente

L’événement Visite guidée de la collection permanente Pont-Aven a été mis à jour le 2026-02-25 par OTC CCA