Les Petits Créateurs La fabrique à tableaux Place Julia Pont-Aven

Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Sur sur la collection permanente.
Chaque séance est consacrée à l’exploration d’une ou plusieurs œuvres du Musée ou d’une exposition, puis est suivit d’un atelier de création d’art plastique (peinture, dessin, gravure, etc.)
Public de 6 à 11 ans Accompagnement d’un adulte obligatoire. .
Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43
