Visite guidée de l’exposition temporaire Jean Painlevé, les pieds dans l’eau Place Julia Pont-Aven

Visite guidée de l’exposition temporaire Jean Painlevé, les pieds dans l’eau

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Une découverte de l’exposition avec une médiatrice culturelle pour une plongée dans l’univers de Jean Painlevé, vous proposant un temps de contemplation et les clés de compréhension principales.

Jean Painlevé (1902‑1989), cinéaste de renommée internationale, a révolutionné le documentaire scientifique en mêlant rigueur pédagogique et audace artistique. Proche des avant-gardes de l’entre-deux-guerres, il utilise le cinéma comme un outil d’exploration du vivant, alternant vues réelles et microscopiques pour révéler l’invisible.

Nombre de places limité, réservation conseillée. .

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’exposition temporaire Jean Painlevé, les pieds dans l’eau

L’événement Visite guidée de l’exposition temporaire Jean Painlevé, les pieds dans l’eau Pont-Aven a été mis à jour le 2026-02-25 par OTC CCA