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Visite spéciale Les petits amis du Musée Place Julia Pont-Aven

Visite spéciale Les petits amis du Musée Place Julia Pont-Aven lundi 20 avril 2026.

Lieu : Place Julia

Adresse : Musée de Pont-Aven

Ville : 29930 Pont-Aven

Département : Finistère

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pont-Aven

Visite spéciale Les petits amis du Musée

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 16:15:00

Date(s) :
2026-04-20

Invitez vos familles à cette visite spécialement conçue pour eux lors de laquelle ils découvriront le Musée en votre compagnie et celle d’une médiatrice culturelle.

Durée 1h15
Public enfant de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte.
Sur réservation pas mail amisdumuseepontaven@gmail.com   .

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 16 87 98 23 

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English : Visite spéciale Les petits amis du Musée

L’événement Visite spéciale Les petits amis du Musée Pont-Aven a été mis à jour le 2026-02-27 par OTC CCA

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