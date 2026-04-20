Visite spéciale Les petits amis du Musée Place Julia Pont-Aven

Pont-Aven

Visite spéciale Les petits amis du Musée

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 16:15:00

Date(s) :

2026-04-20

Invitez vos familles à cette visite spécialement conçue pour eux lors de laquelle ils découvriront le Musée en votre compagnie et celle d’une médiatrice culturelle.

Durée 1h15

Public enfant de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte.

Sur réservation pas mail amisdumuseepontaven@gmail.com .

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 16 87 98 23

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English : Visite spéciale Les petits amis du Musée

L’événement Visite spéciale Les petits amis du Musée Pont-Aven a été mis à jour le 2026-02-27 par OTC CCA