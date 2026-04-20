Visite spéciale Les petits amis du Musée Place Julia Pont-Aven
Visite spéciale Les petits amis du Musée Place Julia Pont-Aven lundi 20 avril 2026.
Pont-Aven
Visite spéciale Les petits amis du Musée
Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 16:15:00
Date(s) :
2026-04-20
Invitez vos familles à cette visite spécialement conçue pour eux lors de laquelle ils découvriront le Musée en votre compagnie et celle d’une médiatrice culturelle.
Durée 1h15
Public enfant de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte.
Sur réservation pas mail amisdumuseepontaven@gmail.com .
Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 16 87 98 23
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English : Visite spéciale Les petits amis du Musée
L’événement Visite spéciale Les petits amis du Musée Pont-Aven a été mis à jour le 2026-02-27 par OTC CCA
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