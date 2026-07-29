Informations pratiques

Saint-Astier

Fête médiévale ANNULÉ

Le petit Pré Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Fête médiévale au Petit Pré ANNULÉ

Démonstrations combats de chevaliers et forge, initiation tir à l’arc, jeux en bois, marché artisanal, animations enfants…

22h spectacle de feu

Buvette et restauration sur place

9h30-19h, Le petit Pré

Clocca Aureum 07 49 57 52 84

Fête médiévale au Petit Pré ANNULÉ

Démonstrations combats de chevaliers et forge, initiation tir à l’arc, jeux en bois, marché artisanal, animations enfants…

22h spectacle de feu

Buvette et restauration sur place

9h30-19h, Le petit Pré

Entrée 2,50 €, gratuit -12 ans

Clocca Aureum 07 49 57 52 84 .

Le petit Pré Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 57 52 84

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English : Fête médiévale ANNULÉ

Medieval Festival at Le Petit Pr%E9 CANCELED

Demonstrations of knightly combat and blacksmithing, archery lessons, wooden games, craft market, children’s activities…

10:00 p.m. fire show

Refreshments and food available on site

9:30 a.m.–7:00 p.m., Le Petit Pr%E9

Clocca Aureum 07 49 57 52 84

L’événement Fête médiévale ANNULÉ Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-26 par Vallée de l’Isle en Périgord