Fête médiévale ANNULÉ Saint-Astier
samedi 8 août 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Fête médiévale ANNULÉ
Le petit Pré Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Fête médiévale au Petit Pré ANNULÉ
Démonstrations combats de chevaliers et forge, initiation tir à l’arc, jeux en bois, marché artisanal, animations enfants…
22h spectacle de feu
Buvette et restauration sur place
9h30-19h, Le petit Pré
Clocca Aureum 07 49 57 52 84
Fête médiévale au Petit Pré ANNULÉ
Démonstrations combats de chevaliers et forge, initiation tir à l’arc, jeux en bois, marché artisanal, animations enfants…
22h spectacle de feu
Buvette et restauration sur place
9h30-19h, Le petit Pré
Entrée 2,50 €, gratuit -12 ans
Clocca Aureum 07 49 57 52 84 .
Le petit Pré Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 57 52 84
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English : Fête médiévale ANNULÉ
Medieval Festival at Le Petit Pr%E9 CANCELED
Demonstrations of knightly combat and blacksmithing, archery lessons, wooden games, craft market, children’s activities…
10:00 p.m. fire show
Refreshments and food available on site
9:30 a.m.–7:00 p.m., Le Petit Pr%E9
Clocca Aureum 07 49 57 52 84
L’événement Fête médiévale ANNULÉ Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-26 par Vallée de l’Isle en Périgord
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