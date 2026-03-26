Fête médiévale au Château de Druyes Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines

Fête médiévale au Château de Druyes

Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Journée festive dans l’enceinte du château avec différents stands d’artisans, des danseurs, des musiciens traditionnels et un spectacle équestre. Petite restauration et buvette sur place, et visites guidées du château. .

Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 24 02 79 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête médiévale au Château de Druyes

L’événement Fête médiévale au Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)