Fête médiévale au Château de Druyes Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines
Fête médiévale au Château de Druyes Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines dimanche 26 juillet 2026.
Fête médiévale au Château de Druyes
Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Journée festive dans l’enceinte du château avec différents stands d’artisans, des danseurs, des musiciens traditionnels et un spectacle équestre. Petite restauration et buvette sur place, et visites guidées du château. .
Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 24 02 79 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr
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